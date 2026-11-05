Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,45 miliona eura sa uračunatim PDV-om.

Izvor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji šetališta uz rijeku Moraču, na potezu od Pravnog fakulteta do Vezirovog mosta. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,45 miliona eura sa uračunatim PDV-om.

Postupak javne nabavke objavljen je danas na elektronskom sistemu javnih nabavki, dok je otvaranje ponuda zakazano za 7. decembar 2026. godine. Rok za realizaciju ugovora je 150 kalendarskih dana.

Prema glavnom projektu, na ovoj dionici planirana je izgradnja pješačke staze dužine oko 790 metara i širine dva metra, koja će biti smještena bliže rijeci, kako bi građani tokom šetnje mogli da uživaju u pogledu na Moraču.

Paralelno sa pješačkom stazom, bliže Ulici Jovana Tomaševića, odnosno Bulevaru Serdara Jola Piletića, biće izgrađena i biciklistička staza dužine oko 785 metara i širine 2,5 metra.

Projektom je predviđeno i uređenje prostora uz šetalište, sa posebnim akcentom na sadržaje namijenjene odmoru i boravku građana na otvorenom. Planirano je postavljanje klupa za sjedenje, kanti za otpatke i česama sa pijaćom vodom, dok će se na proširenjima uz stazu formirati prostori za okupljanje, druženje i rekreaciju.

Radovi će obuhvatiti katastarske parcele u KO Podgorica I i KO Podgorica II, na potezu od Pravnog fakulteta do Vezirovog mosta.

Projektant je „Centar za arhitekturu i dizajn“ Podgorica, dok je reviziju projekta izvršilo društvo „CIRN“ Podgorica.

Realizacijom ovog projekta planirano je dodatno unapređenje prostora uz Moraču, kroz stvaranje novih sadržaja za šetnju, biciklizam i rekreaciju, ali i uređenje ambijenta koji će građanima omogućiti kvalitetniji boravak na otvorenom.