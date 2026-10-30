Kako navode, Vuković, oficir sa dugogodišnjim iskustvom i značajnim profesionalnim rezultatima, udaljen je sa dužnosti, dok disciplinski postupak koji se protiv njega vodi ni nakon nekoliko mjeseci nije završen.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Privremena imenovanja ne mogu biti zamjena za zakonito i odgovorno upravljanje sistemom odbrane, poručili su iz Kabineta predsjednika Crne Gore, uz očekivanje da se Ustavni sud u što kraćem roku izjasni o inicijativi za ocjenu ustavnosti spornih zakonskih rješenja.

Povodom novih promjena na poziciji vršioca dužnosti komandanta Mornarice Vojske Crne Gore, dok status komodora Darka Vukovića, kojeg je Savjet za odbranu i bezbjednost imenovao na tu funkciju, i dalje nije riješen, iz Kabineta upozoravaju na ozbiljne probleme u funkcionisanju sistema odbrane.

Kako navode, Vuković, oficir sa dugogodišnjim iskustvom i značajnim profesionalnim rezultatima, udaljen je sa dužnosti, dok disciplinski postupak koji se protiv njega vodi ni nakon nekoliko mjeseci nije završen.

Iz Kabineta podsjećaju da je Upravni sud poništio prvobitno rješenje Državne komisije za žalbe i presudio u korist komodora Vukovića, ali da je Ministarstvo odbrane nakon ponovljenog postupka donijelo novu odluku o njegovom udaljenju.

„Dok status jednog od najiskusnijih oficira ostaje neriješen, na čelu Mornarice smjenjuju se vršioci dužnosti“, navodi se u saopštenju.

Ukazuju i da je predsjednik Crne Gore, zbog spornih zakonskih odredbi koje, kako ocjenjuju, omogućavaju zaobilaženje ustavnih nadležnosti u sistemu odbrane, već podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu njihove ustavnosti.

„Očekujemo da se Ustavni sud u najkraćem mogućem roku izjasni o podnijetoj inicijativi, kako bi se otklonile pravne nedoumice, jasno razgraničile nadležnosti Ministarstva odbrane i Savjeta za odbranu i bezbjednost i spriječilo dalje donošenje spornih kadrovskih odluka“, poručuju iz Kabineta.

Prema njihovoj ocjeni, slučaj komodora Vukovića ukazuje na posljedice institucionalnih problema, u kojima se profesionalni oficiri udaljavaju sa dužnosti, disciplinski postupci ostaju otvoreni, a rukovodeća mjesta popunjavaju privremenim imenovanjima.

„Privremena kadrovska rješenja ne mogu biti zamjena za zakonito i odgovorno upravljanje sistemom odbrane“, naglašavaju iz Kabineta predsjednika.

Na kraju su pozvali nadležne institucije da bez daljeg odlaganja okončaju postupak koji se vodi protiv komodora Vukovića i obezbijede da se o popunjavanju komandnih pozicija odlučuje na osnovu stručnosti i iskustva, uz poštovanje ustavnih nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost.