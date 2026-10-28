Uvođenjem noćnih autobuskih linija, mladima bi se omogućilo jednostavnije i dostupnije kretanje gradom u večernjim i noćnim satima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Inicijativa koju su mladi okupljeni u Mreži za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) predstavili tokom događaja „Na kafi sa gradonačelnikom“ se sprovodi u djelo – Glavni grad Podgorica najavio je probno uvođenje noćnih autobuskh linija petkom i subotom, prenosi Dan.

Uvođenjem noćnih autobuskih linija, mladima bi se omogućilo jednostavnije i dostupnije kretanje gradom u večernjim i noćnim satima.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović potvrdio je da je Glavni grad prihvatio inicijativu mladih i da su, uz angažman gradskog preduzeća „Putevi“, stvoreni uslovi da noćni prevoz počne da funkcioniše već predstojećeg vikenda.

Prema najavljenom modelu, noćni autobuski prevoz biće organizovan petkom i subotom, u periodu od 23.00 do 02.30 časova, kroz kružne linije koje će obuhvatiti najveći dio Podgorice. Uvođenje linija u probnom režimu predstavlja priliku da se sagledaju potrebe građana i mogućnosti za dalji razvoj ove usluge.

Inicijativu je predstavio aktivista MOACG Pavle Peković u okviru događaja „Na kafi sa gradonačelnikom“, koji je mladima pružio priliku da u neposrednom razgovoru sa gradonačelnikom iznesu probleme sa kojima se suočavaju i predlože konkretna rješenja za unapređenje kvaliteta života u Podgorici, piše Dan.

Iz MOACG ističu da prihvatanje ove inicijative predstavlja primjer značaja direktne komunikacije mladih sa donosiocima odluka i pokazuje da predlozi mogu rezultirati konkretnim promjenama u lokalnoj zajednici.

Noćni javni prevoz posebno je značajan za mlade koji tokom vikenda učestvuju u kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima, jer im pruža dodatnu mogućnost organizovanog povratka kući i smanjuje zavisnost od drugih oblika prevoza, te doprinosi većoj bezbjednosti u saobraćaju.

Realizacija ove inicijative potvrđuje značaj stvaranja prostora u kojem mladi ne samo da ukazuju na probleme, već aktivno učestvuju u predlaganju rješenja, dok institucije prepoznaju i uvažavaju njihove potrebe.

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore pozdravlja odluku Glavnog grada i angažman gradskog preduzeća „Putevi“, uz očekivanje da će rezultati probnog perioda poslužiti kao osnova za razmatranje dugoročnog funkcionisanja noćnog javnog prevoza u Podgorici.