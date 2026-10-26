Ubuduće, koliko god da bude kašnjenja, građani će, po uzoru na zemlje Evropske unije, imati pravo na nadoknadu štete.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Putnici u Crnoj Gori imaće pravo na odštetu u slučaju kašnjenja vozova i autobusa, dok prevoznicima koji ne budu poštovali nova pravila prijete kazne od 800 do 2.500 eura. Crna Gora uskladila je propise sa evropskim standardima, a nadležni najavljuju i investicije u saobraćajnu infrastrukturu vrijedne više od 225 miliona eura, kao i nabavku tri nova voza koja bi trebalo da saobraćaju do kraja 2028, piše RTCG.

Evropska pravila stižu i na naše pruge i drumove. Crna Gora uskladila je propise s pravnom tekovinom Evropske unije, a kao ključni novitet izdvaja se pravo putnika na odštetu u slučaju kašnjenja voza ili autobusa. Nadležni već najavljuju investicioni ciklus vrijedan više od 225 miliona eura, a očekuje se i rekonstrukcija pruge od Golubovaca do Bara.

Srednjoškolac Danilo Pejaković svakodnevno putuje na relaciji Bar – Podgorica, gdje uči. Danas ne može zamisliti dan bez voza. Ipak, ova vrsta prevoza sa sobom nosi i česta kašnjenja, pa smo ga pitali kakva su njegova iskustva na prugama.

“Vozovi jako sporo prolaze kroz zeleni pojas, ne znam znate li, zbog požara i toga, šine su tamo jako oštećene, za razliku od Sutomora do Podgorice“, kazao je Pejaković.

Na pitanje koliko je najduže čekao voz, odgovorio je:

“Pa, najduže što sam čekao je možda 45 minuta.“

Ipak, Danilovo iskustvo ne dijele ostali putnici. Da je situacija na prugama danas bolja nego prethodnih godina, potvrđuju Zvezdana i Biljana, koje pamte i mnogo teža vremena u željezničkom saobraćaju.

“Baš ono preko Kolašina, pa još zimi, sjećam se, kasnio je, još imam malo dijete, baš je bilo teško. A sad ne znam, ne idem na sjever, samo dolje i eto tako, zadovoljna sam“, kazala je Zvezdana Živković.

“Putujem često Podgorica – Bar, tu su moji. Nema kašnjenja puno“, rekla je Biljana Živković.

Ubuduće, koliko god da bude kašnjenja, građani će, po uzoru na zemlje Evropske unije, imati pravo na nadoknadu štete. Ministarstvo saobraćaja, kao nosilac poglavlja 14, već je donijelo paket zakona o pravima putnika.

“U slučaju kašnjenja autobusa, voza, u slučaju gubljenja prtljaga, u slučaju nepristupačnosti autobuske stanice ili željezničke stanice licima sa invaliditetom, moći će da podnesu prigovor prevozniku. Ukoliko prevoznik ne postupi po tom prigovoru, mogu da se žale nadležnim institucijama koje su određene za prava putnika. U ovom slučaju, u drumskom saobraćaju Ministarstvu saobraćaja, u željezničkom Agenciji za željeznice i u pomorskom saobraćaju Ministarstvu pomorstva“, kazao je Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja.

Prevoznici koji se ogluše o ova pravila rizikuju kazne od 800 do dvije i po hiljade eura. Iz Željezničkog prevoza poručuju da građani i sada imaju pravo na refundaciju dijela karte, ali vjeruju da, ako se nastavi pozitivan trend, povoda za kazne neće ni biti.

“Shodno statističkim podacima iz 2023. godine, prosječno kašnjenje po vozu iznosilo je oko 10 minuta. Takođe, i u ovoj godini, u prvih devet mjeseci 2024. godine, prosječno kašnjenje po vozu u lokalnom saobraćaju bilo je oko 10 minuta“, kazala je Jovana Jovanović iz Željezničkog prevoza Crne Gore.

Vozovi najčešće kasne zbog laganih vožnji, loše infrastrukture i nepredviđenih okolnosti. Ipak, upravo zahvaljujući evropskom putu, u opticaju će biti najmoderniji vozovi, što bi mogućnost za odštete trebalo da svede na minimum.

“U maju mjesecu potpisan je ugovor sa kompanijom Stadler iz Poljske za nabavku tri nova elektromotorna voza, koja će biti u potpunosti savremena, prilagođena svim najnovijim evropskim zakonima i standardima. Kada su u pitanju vozovi, takođe će biti adekvatno prilagođeni osobama sa invaliditetom. Tako da se nadamo da će negdje do kraja 2028. godine ti vozovi već saobraćati na našim prugama“, kazala je Jovanović.

Nova zakonska rješenja donijela su još mnogo toga. Tako će i dotrajale šine, oštećeni mostovi i česti kvarovi na lokomotivama uskoro postati prošlost.