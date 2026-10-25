Željeznički saobraćaj na pruzi Danilovgrad–Ostrog ponovo je uspostavljen danas u 16.50 časova.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Željeznički saobraćaj na relaciji Danilovgrad – Ostrog ponovo je uspostavljen u 16.50 časova, saopšteno je iz Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG), nakon što je rano jutros došlo do prekida poslije iskliznuća putničkog voza iz šina koji je naišao na odron u mjestu Šobajići.

"Nakon angažovanja zaposlenih Željezničke infrastrukture Crne Gore, odnosno Sektora za održavanje građevinske infrastrukture, na otklanjanju posljedica vanrednog događaja, stvoreni uslovi za ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja. Pruga na relaciji Danilovgrad–Ostrog otvorena je za redovan saobraćaj danas u 16:50 časova", saopšteno je iz ŽICG.

Lokalni putnički voz broj 7101, koji saobraća na relaciji Nikšić–Podgorica, naišao je jutros u 6:45 sati na odron u mjestu Šobajići, na kilometru 21+750, pri čemu je došlo do iskliznuća četiri osovine iz šina, saopšteno je ranije danas iz ŽICG.