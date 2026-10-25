Više od 180.000 eura donacija prikupljeno je za svega nekoliko dana u okviru humanitarne inicijative „Pobjeda počinje pregledom”, čime je premašen prvobitno postavljeni cilj akcije namijenjene podršci Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Izvor: Predsjedni Crne Gore

Na humanitarnom koncertu održanom u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom” na Cetinju, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da se snaga društva ogleda u solidarnosti, zajedništvu i spremnosti da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija.

Prikupljena sredstva biće usmjerena na adaptaciju prostora Instituta za onkologiju i nabavku vozila za prevoz pacijenata, kako bi se unaprijedili uslovi liječenja i olakšao dolazak na terapije.

Milatović je istakao da ostvareni rezultat pokazuje koliko se može postići kada se građani, institucije i privreda udruže oko zajedničkog cilja.

„Sa velikim zadovoljstvom i ponosom mogu da kažem da smo, zahvaljujući zajedničkom trudu, za svega nekoliko dana premašili cilj koji smo postavili i obezbijedili više od 180.000 eura donacija za potrebe Instituta za onkologiju! Pokazali ste koliko možemo da postignemo kada nas okupe dobra namjera i spremnost da pomognemo”, poručio je Milatović, zahvalivši svima koji su podržali akciju.

Inicijativu „Pobjeda počinje pregledom” pokrenuli su predsjednik države i njegova supruga Milena, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti, ali i pružanja konkretne pomoći pacijentima i zdravstvenim radnicima.

Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju osobe oboljele od malignih bolesti i njihove porodice, Milatović je naglasio da dijagnoza često iz korijena mijenja svakodnevni život, zbog čega su, pored medicinske njege i dostupnog liječenja, važni razumijevanje, podrška i osjećaj da pacijenti nijesu sami.

„Ponekad je dovoljna samo jedna dijagnoza, jedan telefonski poziv, da se život iz temelja promijeni. Da ono što nam je do juče bilo važno odjednom postane sporedno, a da zdravlje i vrijeme provedeno sa onima koje volimo dobiju sasvim drugo značenje”, kazao je on.

Posebno je ukazao na značaj ulaganja u bolje uslove za pacijente, navodeći da će donacije omogućiti adaptaciju prostora Instituta i nabavku vozila za njihov prevoz.

„Za nekoga ko svakodnevno odlazi na terapiju, to znači lakši dolazak na liječenje, bolje uslove i makar jednu brigu manje u periodu života koji je već dovoljno težak. I upravo u tome vidim najveću vrijednost ove inicijative”, istakao je Milatović.

Predsjednik je posebnu zahvalnost uputio predstavnicima crnogorske privrede, čiji je odziv omogućio da se za kratko vrijeme prikupe značajna sredstva. Ocijenio je da se doprinos kompanija društvu ne mjeri samo poslovnim rezultatima, već i njihovom spremnošću da pomognu zajednici.

Zahvalio je Kliničkom centru Crne Gore, svim kompanijama i pojedincima koji su donirali sredstva, predstavnicima institucija, Prijestonici Cetinje, Kraljevskom pozorištu „Zetski dom” i diplomatskom koru koji je podržao organizaciju humanitarnog događaja.

Priznanje je uputio i članovima svog Kabineta, ističući njihov trud i posvećenost tokom pripreme inicijative, kao i Crnogorskom simfonijskom orkestru, čiji je nastup dao poseban umjetnički i emotivni doprinos koncertu.

Na događaju se obratio i direktor Kliničkog centra Crne Gore, dr Aleksandar Radović.

Milatović je poručio da humanost ne bi trebalo da bude prisutna samo tokom velikih dobrotvornih akcija, već da treba da predstavlja trajnu vrijednost društva, posebno u odnosu prema ljudima koji prolaze kroz teške životne okolnosti.

„Vjerujem da se snaga jednog društva ogleda i u tome koliko smo spremni da brinemo jedni o drugima. U načinu na koji se odnosimo prema ljudima kojima je pomoć potrebna, koliko razumijemo njihove teškoće i koliko smo spremni da učinimo da im bude lakše”, poručio je Milatović.

Naglasio je i važnost prenošenja ovih vrijednosti na mlađe generacije, ističući da se odgovorno i humano društvo gradi svakodnevnim postupcima, ličnim primjerom i brigom za druge.

Zaključio je da je najveći rezultat inicijative to što je zajednička ideja solidarnosti pretvorena u konkretnu podršku pacijentima kojima je ona potrebna.