Uprava ocjenjuje da bavljenje zaštitom baštine, interesovanje za očuvanje Miločerskog parka i saradnja sa stručnim organizacijama nijesu sami po sebi dovoljni za sticanje statusa stranke u konkretnom postupku.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Uprava za zaštitu kulturnih dobara izradiće elaborat za uspostavljanje zaštite Miločerskog parka kao kulturnog dobra, dok je istovremeno odbila zahtjev Fondacije Bankada iz Svetog Stefana da joj se prizna status zainteresovane stranke u postupku.

To proizilazi iz rješenja koje je potpisala direktorica Uprave Petra Zdravković, a u koje su “Vijesti” imale uvid.

U dokumentu se navodi da će Uprava, cijeneći dosadašnji angažman i doprinos Fondacije Bankada, tokom izrade elaborata sarađivati sa tom organizacijom, ali i sa drugim organizacijama i pojedincima, kroz razmjenu relevantnih informacija i dokumentacije.

Iz Fondacije su “Vijestima” kazali da će na rješenje Uprave uložiti žalbu drugostepenom organu.

Zahtjev za priznavanje svojstva zainteresovane stranke Fondacija Bankada podnijela je 28. septembra.

U obrazloženju rješenja Uprava navodi da je Fondacija u zahtjevu istakla da se bavi očuvanjem prirodne i kulturne baštine Paštrovića i okolnih područja, da je inicijativa za zaštitu Miločerskog parka potekla od grupe građana povezane sa tom organizacijom, te da raspolaže dugogodišnjim iskustvom i saradnjom sa stručnjacima i organizacijama iz ove oblasti.

“Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da Fondacija Bankada nije podnosilac inicijative za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra. Odredbom člana 51 Zakona o upravnom postupku propisano je da je stranka u upravnom postupku fizičko ili pravno lice na čiji zahtjev je pokrenut upravni postupak, lice o čijim se pravima, obavezama ili pravnim interesima postupak vodi po službenoj dužnosti, odnosno lice koje radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku”, navodi se u obrazloženju Uprave.

Uprava ocjenjuje da bavljenje zaštitom baštine, interesovanje za očuvanje Miločerskog parka i saradnja sa stručnim organizacijama nijesu sami po sebi dovoljni za sticanje statusa stranke u konkretnom postupku.

“Naime, navedene okolnosti ukazuju na postojanje interesa Fondacije za zaštitu kulturne baštine, ali iz zahtjeva i raspoloživih podataka ne proizilazi postojanje njenog konkretnog ličnog i pravno zaštićenog interesa o kojem se odlučuje u ovom upravnom postupku. Podnosilac nije naveo niti učinio vjerovatnim da se postupkom utvrđivanja statusa kulturnog dobra Miločerski park odlučuje o nekom njegovom pravu, obavezi ili pravnom interesu, niti je ukazao na postojanje posebnog zakonskog ovlašćenja kojim bi mu u ovom postupku pripadalo svojstvo stranke”, piše u rješenju.

U dokumentu se dodatno pojašnjava da zakonska mogućnost da svako podnese inicijativu za zaštitu kulturnog dobra ne podrazumijeva automatsko sticanje statusa stranke, posebno kada podnosilac zahtjeva nije inicirao konkretni postupak.

“Uprava posebno cijeni da zaštita kulturnih dobara predstavija javni interes i da zakon predviđa učešće različitih subjekata u zaštiti kulturne baštine. Međutim, svojstvo stranke ne može se zasnovati samo na opštem interesu za očuvanje kulturne baštine, već mora postojati zakonom prepoznatljiv odnos konkretnog lica prema pravima, obavezama ili pravnim interesima o kojima se u postupku odlučuje. Fondacija Bankada u svom zahtjevu nije navela činjenice niti dostavila dokaze iz kojih bi proizilazilo da bi donošenjem odluke u predmetnom postupku bilo neposredno odlučeno o njenom pravu, obavezi ili pravnom interesu”.

Iz Fondacije Bankada smatraju da je odluka Uprave neosnovana i da zanemaruje ulogu koju su građani povezani sa tom organizacijom imali u pokretanju postupka zaštite Miločerskog parka.

“Upravo je grupa građana koja je povezana sa Fondacijom, odnosno čiji su neki od članova osnovali Fondaciju, podnijela inicijativu za zaštitu Miločerskog parka 2021. godine koja je potom prihvaćena i na osnovu koje se danas vodi postupak zaštite Miločera. Postupak zaštite Miločera je trebalo da bude pokrenut po službenoj dužnosti mnogo ranije. Osnov za pokretanje postupka zaštite po službenoj dužnosti bio je i Prostorni plan posebne namjene za obalno područje koji među svojim smjernicama nalaže zaštitu Miločera, ali uprkos tome to nije učinjeno”, navode iz Fondacije.

Iz Bankade ističu da je izostanak pravovremene zaštite omogućio, kako tvrde, devastaciju prostora, uključujući uklanjanje stabala, rušenje stare kraljevske garaže iz 1936. godine i hotela iz 1982. godine.

Fondacija naglašava da posjeduje značajno iskustvo i dokumentaciju koja bi mogla doprinijeti kvalitetnijoj izradi elaborata i cjelovitijoj zaštiti Miločerskog parka.

“Takođe Fondacija Bankada posjeduje dosta znanja i iskustva stečenog kroz saradnju sa ekspertima iz raznih partnerskih organizacija, Evropa Nostra, Institut Evropske Investicione Banke, Expeditio, NVO Bauo, NVO Primorska, Share Fondacija, NVO Sveti Stefan naš dom, i drugih, kao i nezavisnim ekspertim, te na osnovu toga možemo samo da doprinesemo boljoj zaštiti Miločera a nikako da odmognemo”, navode iz Bankade.

Prema njihovim riječima, učešće Fondacije u postupku bilo bi značajno i zbog dostupnosti istorijskih izvora, dokumenata i svjedočanstava o Miločeru koji nijesu nužno dostupni drugim istraživačima.

“Osim toga, Fondacija Bankada raspolaže sa puno pisanih dokumenata i drugih izvora i svjedočanstava važnih za Miločer, koja mnogim istraživačima po prirodi stvari nisu dostupni i teško ih mogu posjedovati jer ne žive ovdje kao mi što živimo i stoga možemo da doprinesemo adekvatnijoj zaštiti ovog blaga.”

Iz Fondacije podsjećaju i na zahtjeve za uključivanje civilnog društva i nezavisnih stručnjaka u proces zaštite Miločerskog parka, koji su, kako navode, upućeni nadležnim institucijama kroz međunarodne inicijative.

“O tome da organizacije civilnog društva treba da učestvuju u postupku zaštite Miločera zahtijevano je u pismu Evrope Nostra koje je nedavno upućeno premijeru Milojku Spajiću, a isto je zahtijevano i u pismu grupe evroparlamentaraca upućenog Vladi iz maja ove godine gdje stoji da “postupak zaštite Miločerskog parka treba biti završen bez daljeg odlaganja sa aktivnim učešćem nezavisnih eksperata, civilnog društva i lokalne zajednice”. Nadamo se da će Ministarstvo kulture i medija kao drugostepeni organ prepoznati javni interes u svemu ovome i donijeti adekvatnu odluku”, zaključuju iz Bankade.

“Vijesti” su ranije objavile da Uprava za zaštitu kulturnih dobara namjerava da do kraja ove godine završi elaborat kojim bi Miločerski park dobio status zaštićenog kulturnog dobra.