Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore utvrdio je, u saradnji sa proizvođačem Ipsen, da serija lijeka Dysport 500 sa oznakom S05061 nije originalna i da se smatra falsifikovanom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom prethodnih saopštenja u vezi sa hospitalizacijom pacijentkinja nakon primjene preparata koji sadrži botulinum toksin tipa A i sumnjom na falsifikovani lijek Dysport, Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED) je, postupajući po nalogu nadležnih organa, izvršio provjeru autentičnosti proizvoda označenog kao lijek Dysport 500, proizvođača Ipsen, sa oznakom serije S05061 i rokom upotrebe 02/2028.

Iz CInMED-a su kazali da za navedenu seriju nisu izdali saglasnost za uvoz u Crnu Goru, pišu "Vijesti".

"Dodatnom provjerom u saradnji sa proizvođačem, kompanijom Ipsen, potvrđeno je da navedena serija lijeka Dysport nije originalna, odnosno da proizvod sa tim oznakama nije proizveden za tržište bilo koje zemlje, te se smatra falsifikovanim lijekom", saopšteno je.

Kazali su da su istovremeno, takođe u saradnji sa proizvođačem, sproveli dodatne provjere serija lijeka Dysport koje se nalaze u legalnom lancu distribucije u Crnoj Gori.

"Utvrđeno je da za ove serije nijesu zabilježeni defekti kvaliteta, niti su u drugim zemljama identifikovane sumnje u njihov kvalitet. Shodno tome, originalni lijek Dysport, koji je uvezen i distribuiran u skladu sa propisima, može se i dalje nesmetano koristiti u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama", naglasili su.

Iz CInMED-a su kazali da, u okviru svojih nadležnosti, nastavljaju da sprovode odgovarajuće aktivnosti i sarađuje sa nadležnim institucijama u cilju sprečavanja nelegalnog prometa falsifikovanih ljekova i zaštite javnog zdravlja.