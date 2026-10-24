NVO „Luča slobode“ zatražila je pokretanje disciplinskog postupka protiv epidemiološkinje Milene Popović Samardžić, tvrdeći da je iznijela netačne podatke o smrtnim slučajevima od malih boginja u SAD.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

NVO "Luča slobode" podnijela je Komisiji za etička pitanja i deontologiju Ljekarske komore Crne Gore prijavu protiv epidemiologa u Institutu za javno zdravlje Crne Gore dr Milene Popović Samardžić, zbog, kako navode, povrede Kodeksa medicinske etike i deontologije.

Oni traže pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore. U NVO "Luča slobode" smatraju da je Popović Samardžić javno iznijela podatke koji odstupaju od objavljenih zdravstvenih statistika u vezi sa malim boginjama (morbili), konkretno da epidemija bukti u Americi.

Oni ističu da je Popović Samardžić u svojstvu epidemiologa u emisiji na TV Vijesti kazala da "u ovom trenutku u Americi bukti epidemija malih boginja, imate oko 200 smrtnih slučajeva koji su direktno posljedica malih boginja, oko 900 slučajeva koji su povezani sa infekcijom, koja je doprinijela smrtnom ishodu". Kada je predstavnik te NVO ukazao da su ti brojevi netačni, Popović Samardžić je insistirala na tačnosti iznesenih podataka.

"Prema javno dostupnim podacima nadležnih zdravstvenih tijela Sjedinjenih Američkih Država (CDC), ukupan broj potvrđenih smrtnih slučajeva povezanih sa malim boginjama u SAD tokom 2025. i 2026. godine iznosi tri potvrđena smrtna slučaja u 2025. i dva u 2026. To je stanje na dan preuzimanja zvaničnog izvještaja sa sajta CDC-a. Smatramo da je imenovana, javnim iznošenjem podataka koji odstupaju od zvanično objavljenih zdravstvenih statistika u mjeri koja isključuje običnu grešku u pamćenju, te potom eksplicitnim odbijanjem svake ispravke i pored ukazivanja na netačnost, postupila suprotno navedenim obavezama profesionalne etike i mogla je dovesti javnost u zabludu o ozbiljnosti i razmjerama epidemije malih boginja u SAD, čime je moglo biti narušeno povjerenje javnosti u strukovnu profesiju", navodi se, između ostalog, u prijavi NVO "Luča slobode", koja se protivi zakonskoj mjeri kojom je boravak u vrtićima uslovljen vakcinacijom djece.

Popović Samardžić juče je u izjavi za "Dan" ocijenila da, "očigledno nezadovoljni sopstvenim nastupom", organizacija koja se u suštini bori "za pravo djeteta da bude zaraženo" sada pribjegava tragikomičnim potezima.

"Prijavljuju ljekara strukovnoj organizaciji čiji je osnovni zadatak upravo odbrana nauke i javnog zdravlja, i to zbog javnog promovisanja naučno potkrijepljenih činjenica", kazala je Popović Samardžić.

Ona je navela da su predstavnici NVO "Luča" imali priliku da uživo, pred kamerama i građanima cijele Crne Gore, ukrste argumente i pokažu snagu svojih tvrdnji.

"Javnost je imala priliku da jasno vidi ishod. Sučeljavanje dva ljekara sa predstavnicima ove organizacije rezultiralo je direktnim porastom broja vakcinisane djece MMR vakcinom", tvrdi Popović Samardžić.

Ona je priznala da je u njenom nastupu došlo do nenamjerne greške u brojkama o smrtnim slučajevima od malih boginja, ali ne na način na koji to u NVO "Luča" interpretiraju.

"Smrtnost od malih boginja na globalnom nivou zapravo je znatno veća od 1.100 slučajeva koje sam spomenula, a koji su prijavljeni samo u Bangladešu. Ilustracije radi, prema procjenama UNICEF-a, samo tokom 2023. godine od malih boginja je preminulo oko 100.000 ljudi, većinom djece mlađe od pet godina. Iako sam javno pozvala sve građane da mi otvoreno postave pitanja zbog kojih oklijevaju da vakcinišu djecu, predstavnici NVO "Luča" nisu mi uputili niti jedno jedino pitanje. Umjesto dijaloga i traženja odgovora, oni radije privlače pažnju ovakvim senzacionalističkim objavama", navela je Popović Samardžić.