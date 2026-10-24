U noći između subote i nedjelje, 25. oktobra, počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke će se pomjeriti sa 3 na 2 sata, što znači sat duži odmor, ali i raniji mrak u popodnevnim časovima.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zimsko računanje vremena počinje u nedjelju, 25. oktobra, kada će se kazaljke na časovnicima pomjeriti jedan sat unazad, sa 3 na 2 sata. Na taj način noć između subote i nedjelje trajaće 60 minuta duže.

Većina mobilnih telefona, računara i pametnih satova automatski će prilagoditi vrijeme, dok će pojedine kućne uređaje i satove u automobilima biti potrebno podesiti ručno.

Promjena donosi svjetlija jutra, ali i raniji zalazak sunca, zbog čega će se mrak spuštati ranije nego prethodnih dana. To će posebno osjetiti građani koji se nakon posla vraćaju kući u kasnim popodnevnim satima.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti, naročito u blizini pješačkih prelaza i škola, dok bi pješaci i biciklisti trebalo da budu vidljiviji u saobraćaju.

Zimsko računanje vremena trajaće do 28. marta 2027. godine, kada će se kazaljke ponovo pomjeriti jedan sat unaprijed.