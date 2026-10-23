Požar koji je izbio u suterenu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) prije petnaestak dana izazvao je oštećenja na novoj magnetnoj rezonanci i aparatu koji se koristi za dijagnostikovanje i liječenje problema sa žučnim i pankreasnim kanalima.

Izvor: MONDO

Kazano je iz KCCG, nakon što su državni organi, stručne službe ustanove, ovlašćeni serviseri opreme i osiguravajuća društva sproveli uviđaj i preglede opreme koja se nalazila u prostoru zahvaćenom požarom, kao i u prostorijama u neposrednoj blizini.

“Pregledima su konstatovana oštećenja na računaru jednog od dva aparata za magnetnu rezonancu (MR), kao i na monitoru aparata za endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP)”, piše u odgovoru.

Iz KCCG su kazali da je servisiranje oba aparata u toku.

“Servisiranje oba aparata je u toku, a očekuje se da će ponovo biti u potpunosti funkcionalni od ponedjeljka, 26. oktobra 2026. godine”, naglasili su iz te ustanove.

Iz KCCG su kazali i da je, na osnovu sprovedenih uviđaja i pregleda, utvrđeno da uzrok požara nije bio nijedan od aparata koji su se nalazili u prostoru zahvaćenom požarom ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Nezvanični izvori kazali su da je požar krenuo iz sobe koja je opredijeljena za novi rendgen apparat i da je šteta, navodno, pričinjena i u ERCP sali, u kojoj se obavljaju gastroenterohepatološke procedure, a van funkcije je i MR aparat, čiju su ispravnost, kao i drugih uređaja u tom trenutku procjenjivale nadležne stručne službe KCCG.

Sagovornici su kazali da je suteren KCCG u potpunosti uništen kada je riječ o stolariji i inventaru, te da je prisutna veća količina vode, što se vidi i na fotografijama dostavljenim “Vijestima”, a za koju se ne zna da li je uzrok oštećenje vodovodne instalacije ili je posljedica akcije vatrogasaca.

U požaru nije bilo povrijeđenih, ali izvori tvrde da se jedna osoba javila ljekarima Urgentnog centra zbog problema sa disanjem.

Požar u KCCG buknuo je 9. oktobra oko 8.45 ujutru, a u akciji gašenja učestvovalo je 12 vatrogasaca sa četiri vozila. Brzom intervencijom, požar je lokalizovan za oko 20 minuta.

Direktor KCCG-a Saša Radović, u vezi sa mogućim uzrocima požara, kazao je tog dana medijima da će istraga pokazati da li se radi o neispravnim elektroinstalacijama ili je “eventualno nešto drugo uzrok”.

Iz KCCG je, nakon akcije gašenja požara, saopšteno da preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se što prije sanirale posljedice i uspostavila puna funkcionalnost svih organizacionih jedinica.

Dio zakazanih pregleda i intervencija odgođen je, dok su pacijenti kada je riječ o MR, RTG i CT snimanjima upućeni u druge ustanove.

Iz KCCG su saopštili da su tokom dana primili izraze solidarnosti od više privatnih zdravstvenih ustanova koje su stavile na raspolaganje svoje raspoložive kapacitete, bez naknade, u cilju pružanja podrške našoj ustanovi i obezbjeđivanja kontinuiteta zdravstvene zaštite pacijenata.

“Uzimajući u obzir geografsku raspoređenost pacijenata kojima su zakazani pregledi radiološke dijagnostike, KCCG će pacijente zakazane za magnetnu rezonancu (MR) upućivati u PZU Konzilijum, gdje će se u narednom, kratkoročnom periodu, pregledi obavljati uz angažovanje kadra KCCG, dok će se kompjuterizovana tomografija (CT) vršiti u Institutu za bolesti djece KCCG i djelimično u PZU Moj lab”, saopšteno je ranije iz te ustanove.