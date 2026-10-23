Krnić i Šušići traže da se odluka uvrsti u dnevni red prve naredne sjednice Skupštine Glavnog grada. Riječ je o predlogu, što znači da mjere još nijesu usvojene.

Izvor: Dejan Feratović

Odbornici Mirza Krnić i Mitar Šušić podnijeli su Skupštini Glavnog grada predlog odluke kojim se uvode ograničenja oglašavanja na imovini i u institucijama Podgorice. Predlogom se, između ostalog, zabranjuje reklamiranje kladionica, kazina, igara na sreću, alkohola, duvanskih proizvoda i drugih sadržaja koji mogu ugroziti zdravlje, posebno djece i maloljetnika. O ovom predlogu odbornici će raspravljati 5. novembra.

Krnić i Šušići traže da se odluka uvrsti u dnevni red prve naredne sjednice Skupštine Glavnog grada. Riječ je o predlogu, što znači da mjere još nijesu usvojene.

Kako je navedeno u obrazloženju, cilj je da se reklamni prostor koji pripada Glavnom gradu koristi na način koji štiti javno zdravlje, čuva neutralnost javnih institucija i daje prednost obrazovnim, kulturnim, sportskim, zdravstveno-preventivnim i socijalnim sadržajima.

„Neprihvatljivo je da se javni resursi i imovina svih građana koriste za promociju djelatnosti koje dugoročno narušavaju zdravlje, socijalnu stabilnost društva, a pogotovo imaju negativan uticaj na djecu i omladinu“, navodi se u obrazloženju predloga.

Ovim bi se zabranilo oglašavanje alkohola i pića sa dodatkom alkohola, duvana i duvanskih proizvoda, elektronskih cigareta, psihoaktivnih supstanci i sredstava koja izazivaju zavisnost, kao i određenih lijekova i medicinskih sredstava čije je oglašavanje ograničeno posebnim propisima, prenosi "Cdm".

Ograničenja bi se odnosila i na gazirana i energetska pića kada je oglašavanje usmjereno prema maloljetnicima, kao i na kladionice, kazina, slot klubove, automat klubove, lutrijske igre i internet i mobilne platforme koje organizuju ili promovišu igre na sreću.

Zabrana bi obuhvatila i sadržaje koji podstiču nasilje, mržnju ili ponašanje štetno po zdravlje, bezbjednost potrošača i životnu sredinu.

Dio predloga odnosi se na posredno oglašavanje. Tako bi se ograničenja primjenjivala i na kampanje društvene odgovornosti, humanitarne i obrazovne aktivnosti koje finansiraju priređivači igara na sreću, ukoliko se u njihovom okviru javno ističu naziv, logo ili drugi elementi identiteta sponzora.

Predlagači navode da takve kampanje, iako formalno promovišu društveno prihvatljive ciljeve, mogu služiti jačanju prepoznatljivosti oglašivača čija je osnovna djelatnost obuhvaćena zabranama.

Jedna od novina predloga jeste obaveza da se najmanje 30 odsto raspoloživog reklamnog i marketinškog prostora namijeni sadržajima od javnog i društvenog interesa.

Taj prostor koristio bi se besplatno ili uz umanjenu naknadu koja ne bi mogla biti veća od 50 odsto redovne cijene.

Prednost bi imali obrazovni programi, amaterski sportski klubovi i inicijative koje promovišu fizičku aktivnost među djecom i mladima, kampanje za zdrave stilove života i prevenciju bolesti, kulturne i umjetničke manifestacije, programi zaštite životne sredine, humanitarne organizacije i inicijative socijalne inkluzije.

Među prioritetima su i programi podrške porodici, zaštite djece, podrške osobama sa invaliditetom, starijima i drugim ranjivim grupama, kao i inicijative koje podstiču volonterizam i građanski aktivizam.

Bliži kriterijumi i postupak za dodjelu ovog prostora bili bi utvrđeni aktima nadležnih organa javnih ustanova i gradskih preduzeća, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa Glavnog grada.

Predviđen je izuzetak za sportske klubove, društva i organizacije čiji je osnivač ili većinski vlasnik Glavni grad, kada je riječ o prihodima od sponzorstava, donacija i reklamiranja u skladu sa Zakonom o sportu.

Isti izuzetak odnosio bi se na sportske objekte kojima ti subjekti upravljaju ili ih koriste po osnovu ugovora.

Međutim, ograničenja bi se i dalje primjenjivala na reklamne sadržaje vidljive sa javnih površina izvan sportskih objekata, uključujući spoljne fasade, prilaze i parking prostore.

Takođe se predviđa da donacije i sponzorstva od priređivača igara na sreću mogu biti prihvaćeni samo ako se javno ne ističu naziv, logo, zaštitni znak ili drugi elementi koji upućuju na donatora ili sponzora.

Ukoliko odluka bude usvojena, ugovori zaključeni prije njenog stupanja na snagu ostali bi na snazi do isteka ugovorenog roka, ali najduže šest mjeseci od stupanja odluke na snagu, piše "Cdm".

Nakon toga ne bi se mogli produžavati niti obnavljati ako su suprotni novim pravilima. Gradske institucije i preduzeća imali bi rok od 90 dana od stupanja odluke na snagu da usklade svoje opšte akte i modele ugovora.

Nadzor nad primjenom vršili bi nadležni organi Glavnog grada i odgovorna lica u gradskim institucijama, javnim ustanovama i privrednim društvima. U slučaju nepravilnosti, odgovorna lica bila bi dužna da bez odlaganja preduzmu mjere za njihovo otklanjanje, uključujući raskid ugovora zaključenih suprotno odluci.

Krnić i Šušić ističu da se ovim rješenjem ne uvodi opšta zabrana oglašavanja na teritoriji Podgorice, već se uređuje korišćenje reklamnog prostora na imovini i u institucijama čiji je Glavni grad vlasnik, osnivač ili većinski vlasnik.

Za sprovođenje odluke, kako se navodi u dokumentu, ne bi bilo potrebno izdvajanje dodatnih sredstava iz budžeta Glavnog grada.