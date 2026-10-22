Iz Ministarstva su istakli da se, nakon nedavnog otvaranja vatrogasnog doma, nastavlja realizacija projekata kojima se unapređuju uslovi rada vatrogasnih službi, obezbjeđuje modernija oprema i dodatno osnažuju kapaciteti sistema zaštite i spašavanja.

Izvor: MONDO

Ministarstvo javnih radova objavilo je tender za nabavku novih vatrogasnih vozila i opreme za gašenje požara, u okviru aktivnosti usmjerenih na jačanje sistema zaštite i spašavanja i unapređenje bezbjednosti građana Crne Gore, prenosi RTCG.

Planirana nabavka uključuje terenska vozila namijenjena gašenju šumskih požara, kombi vozila za transport vatrogasaca i opreme, kao i specijalizovanu vatrogasnu i ličnu zaštitnu opremu za intervencije na otvorenom prostoru.

Iz Ministarstva su istakli da se, nakon nedavnog otvaranja vatrogasnog doma, nastavlja realizacija projekata kojima se unapređuju uslovi rada vatrogasnih službi, obezbjeđuje modernija oprema i dodatno osnažuju kapaciteti sistema zaštite i spašavanja.

Nabavka se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom ekologije, koje ima ulogu Upravljačkog tijela i korisnika projekta. Realizacija je podržana sredstvima Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III).