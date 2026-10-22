Vakcinacija protiv sezonskog gripa za sezonu 2026/2027. počinje u ponedjeljak, a građani će vakcinu moći da prime u domovima zdravlja širom Crne Gore, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iz Instituta su naveli da se građani o terminima, lokacijama i načinu vakcinacije mogu informisati u svom domu zdravlja.

„Vakcinacija se preporučuje prvenstveno osobama koje imaju povećan rizik od razvoja težih oblika gripa i komplikacija: osobama starijim od 65 godina, osobama sa hroničnim oboljenjima bez obzira na uzrast, trudnicama, zdravstvenim radnicima, kao i osobama koje borave u kolektivnom smještaju ili pružaju njegu osobama koje su u povećanom riziku“, navodi se u saopštenju.

IJZ upozorava da sezonski grip može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, naročito kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija stanovništva.

Iz Instituta ističu da vakcinacija predstavlja najvažniju mjeru zaštite od težih posljedica gripa, uključujući hospitalizaciju i smrtni ishod.

„Zaštita se razvija tokom narednih sedmica nakon vakcinacije, pa se preporučuje da se vakcina primi pravovremeno, u skladu sa savjetom zdravstvenog radnika. Pored vakcinacije, važno je primjenjivati opšte mjere zaštite od gripa i drugih respiratornih infekcija: redovno prati ruke, provjetravati prostorije, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome infekcije i, kada je potrebno, nositi masku u zatvorenim prostorima“, istakli su iz IJZ-a.

Osobama koje imaju simptome respiratorne infekcije savjetuje se da ostanu kod kuće i kontaktiraju izabranog ljekara radi daljih preporuka.

„Ako moraju boraviti u zajedničkim prostorijama, preporučuje se nošenje maske kako bi se smanjio rizik od prenosa infekcije, naročito na osobe iz osjetljivih grupa“, naveli su iz Instituta.

Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja da prati epidemiološku situaciju, uključujući kretanje gripa i drugih akutnih respiratornih infekcija, u saradnji sa zdravstvenim ustanovama.

Aktuelne informacije i preporuke u vezi sa sezonskim gripom dostupne su na zvaničnoj internet stranici Instituta za javno zdravlje Crne Gore.