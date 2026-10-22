Prijavu je ASK-u podnijela Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora NVO LGBT Forum Progres, tražeći provjeru mogućih nepravilnosti u postupku kandidovanja Dragana Ljutića za člana Savjeta RTV Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici pokrenulo je postupanje po prijavi koja se odnosi na direktora Radio-televizije Podgorica Vladimira Otaševića i odbornika u Skupštini Glavnog grada Milivoja Brkovića, a povodom postupka izbora člana Savjeta lokalnog javnog emitera.

Iz podgoričkog tužilaštva potvrđeno je da je predmet formiran nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) proslijedila prijavu, uz prateću dokumentaciju, zbog sumnje da je moglo biti počinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Iz ODT-a nijesu saopštili koje su konkretne radnje do sada preduzete, prenose Vijesti.

Prijavu je ASK-u podnijela Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora NVO LGBT Forum Progres, tražeći provjeru mogućih nepravilnosti u postupku kandidovanja Dragana Ljutića za člana Savjeta RTV Podgorica.

Jokić je zatražila da se ispita da li je Otašević koristio svoju funkciju i uticaj kako bi obezbijedio podršku Ljutićevoj kandidaturi. Istovremeno, ukazala je na moguće pitanje sukoba interesa kod Brkovića, koji obavlja odborničku funkciju, a ujedno je i osnivač NVO „Srpska nit“, jedne od organizacija koje su podržale Ljutića.

ASK je ranije potvrdio da je prijavu sa kompletnim spisima predmeta dostavio tužilaštvu, dok u okviru svojih nadležnosti nastavlja da provjerava navode koji se odnose na eventualni sukob interesa.

Prema navodima iz prijave u koju su „Vijesti“ imale uvid, Jokić je saopštila da posjeduje direktnu komunikaciju sa Otaševićem putem aplikacije Vajber. Kako je navela, komunikacija se odnosila na pronalaženje nevladinih organizacija koje bi podržale kandidaturu za Savjet, kao i na lobiranje kod odbornika Skupštine Glavnog grada.

Jokić smatra da je potrebno posebno ispitati eventualno uključivanje direktora RTV Podgorica u proces izbora članova Savjeta, s obzirom na to da je riječ o tijelu koje učestvuje u odlučivanju o njegovom izboru, nadzire njegov rad i ima određena ovlašćenja u vezi sa njegovom odgovornošću.

Drugi dio prijave odnosi se na Brkovića i njegovu povezanost sa NVO „Srpska nit“. Jokić je zatražila da se utvrdi da li je odbornik učestvovao u odlučivanju o podršci Ljutićevoj kandidaturi i da li je u konkretnom slučaju postojao sukob javnog i privatnog interesa.

Ljutića je podržalo 19 nevladinih organizacija, a Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada predložio je da bude izabran za člana Savjeta RTV Podgorica. On je bio jedini kandidat iz oblasti ljudskih prava. Prema najavljenom dnevnom redu, odbornici bi o njegovoj kandidaturi trebalo da raspravljaju i glasaju na sjednici zakazanoj za 5. novembar, pišu Vijesti.

Otašević je ranije odbacio optužbe da je vršio pritisak na odbornike ili nevladine organizacije kako bi obezbijedio podršku Ljutiću. Prijavu je ocijenio kao pokušaj profesionalne diskreditacije, navodeći da nema mogućnost da utiče na izbor članova Savjeta, ali i da je u interesu javnog emitera da to tijelo funkcioniše.

Brković je negirao da postoji sukob interesa i najavio da se neće izuzeti iz glasanja o Ljutićevoj kandidaturi. Kao obrazloženje naveo je da je „Srpska nit“ neprofitna i humanitarna organizacija i da, prema njegovom stavu, ne postoji privatni interes koji bi uticao na obavljanje njegove odborničke funkcije.