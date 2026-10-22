Marinović je saopštio da je presuda donijeta 16. oktobra 2026. godine i da se odnosi na rješenje Ministarstva zdravlja, koje je 2. aprila 2024. godine potpisao ministar Vojislav Šimun.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Osnovni sud u Podgorici poništio je kao nezakonito rješenje o razrješenju Gorana Marinovića sa funkcije izvršnog direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm (ZUACG), prenosi Dan.

Marinović je saopštio da je presuda donijeta 16. oktobra 2026. godine i da se odnosi na rješenje Ministarstva zdravlja, koje je 2. aprila 2024. godine potpisao ministar Vojislav Šimun.

"Želim ovim putem da obavijestim crnogorsku javnost da je Osnovni sud u Podgorici dana 16.10. 2026. godine donio presudu kojom se poništava kao nezakonito Rješenje Ministarstva zdravlja i ministra Vojislava Šimuna kao potpisnika Rješenja o mom razrješenju od 2.4.2024. godine sa mjesta izvršnog derektora ZUACG Montefarm" , saopštio je Marinović.

On je ocijenio da sudska odluka potvrđuje njegove ranije tvrdnje da je smijenjen protivzakonito. Takođe je pozvao nadležne institucije da ispitaju, kako je naveo, djelovanje u korist monopolističkih lobija.

" Na stranu što su probali da devastiraju moj poslovni integritet i moralni kredibilitet, što će biti predmet daljih sudskih postupaka, ovakav način ponašanja i vođenja jednog od ključnih ministarstava urušava povjerenje u zdravstveni sistem, što je sad vidljivo i golim okom" istakao je Marinović.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun razriješio je Marinovića u aprilu 2024. godine, nakon čega je za vršioca dužnosti direktora Montefarma imenovan Aleksandar Bogavac. Kao razlog za smjenu tada je navedeno da je Komisija za kontrolu kvaliteta rada zdravstvenih ustanova utvrdila brojne nepravilnosti u poslovanju te ustanove.

Marinović je nakon razrješenja za „Dan“ izjavio da je postupao u skladu sa zakonom, tvrdeći da je odluka o njegovoj smjeni posljedica interesa privatnih lobija. Tada je optužio i ranije strukture vlasti da su, kako je naveo, godinama ograničavale razvoj državne kompanije kako bi privatnim akterima omogućile monopol u nabavci ljekova.

On je u ranijim izjavama tvrdio i da su farmaceutski lobiji odgovorni za visoke cijene ljekova u Crnoj Gori, koje je ocijenio najvišim u regionu, prenosi Dan.

Govoreći o svom mandatu, Marinović je naveo da je po preuzimanju funkcije zatekao milionske dugove, dok je, prema njegovim riječima, svom nasljedniku ostavio milione eura na računu. Smatrao je da su optužbe na njegov račun pokušaj diskreditacije i umanjivanja rezultata koje je ostvario tokom rukovođenja Montefarmom.

Presuda Osnovnog suda u Podgorici predstavlja novi razvoj događaja u slučaju smjene bivšeg direktora državne apotekarske ustanove. Marinovićeve optužbe o uticaju privatnih i farmaceutskih lobija ostaju njegove tvrdnje, dok se za konačnu ocjenu odgovornosti drugih aktera očekuju postupanja nadležnih institucija.