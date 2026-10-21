Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je u toku priprema projektne dokumentacije za budući zajednički granični prelaz na Šćepan Polju, odnosno u Paklicama, na crnogorskoj teritoriji.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Crna Gora radi na pripremi projektne dokumentacije za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine–Foča. U međuvremenu, za izradu projekta pristupnih saobraćajnica već je potpisan ugovor sa projektantom, a rok za završetak posla je devet mjeseci.

To je saopšteno na 16. sjednici Mješovite crnogorsko-bosanskohercegovačke komisije za praćenje sprovođenja sporazuma o graničnim prelazima, koja je danas održana u Podgorici.

Tokom sjednice razgovarano je o unapređenju saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine u oblasti granične kontrole, uspostavljanju zajedničkih graničnih prelaza, kao i olakšavanju prelaska granice za stanovnike pograničnih područja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je u toku priprema projektne dokumentacije za budući zajednički granični prelaz na Šćepan Polju, odnosno u Paklicama, na crnogorskoj teritoriji.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju budućeg zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje–Hum, na Šćepan Polju–Paklice, na putnom pravcu Plužine–Foča ", naveli su iz MUP-a.

Kako su objasnili, upućen je zahtjev Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine radi izrade idejnog rješenja za izgradnju prelaza u Paklicama.

Dinamika realizacije projekta biće usklađena sa izgradnjom novog mosta na rijeci Tari i pristupnih saobraćajnica. Za izgradnju pristupnih puteva sprovedena je tenderska procedura, nakon čega je potpisan ugovor sa projektantom, uz rok završetka od devet mjeseci.

Učesnici sastanka razgovarali su i o budućem funkcionisanju zajedničkih graničnih prelaza, posebno u kontekstu predstojećeg članstva Crne Gore u Evropskoj uniji i pravila koja uređuju prelazak šengenskih granica.

Posebna pažnja posvećena je graničnoj kontroli robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru, kako bi se omogućio efikasan protok ljudi i robe između dvije države.

Predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine ocijenili su da zajedničke granične provjere doprinose pojednostavljivanju procedura, racionalnijem korišćenju resursa i boljoj saradnji nadležnih službi.

"Sprovođenje zajedničkih graničnih provjera doprinosi pojednostavljenju i ubrzanju graničnih procedura, racionalnijem korišćenju resursa, jačanju uzajamnog povjerenja i efikasnijem suzbijanju i otkrivanju svih oblika prekograničnog kriminala" , naglašenoje na sjednici.

Na sastanku je konstatovano i da se kontinuirano izdaju pogranične propusnice, koje stanovnicima pograničnih područja omogućavaju lakše kretanje između dvije države.

Zahvaljujući tom režimu, građani Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pored dva granična prelaza namijenjena pograničnom saobraćaju, mogu prelaziti državnu granicu na još 18 prelaznih mjesta van zvaničnih graničnih prelaza, uz odgovarajuću propusnicu.

Iz MUP-a su istakli da je primjena ovog sporazuma posebno važna za stanovništvo koje živi uz zajedničku granicu, jer mu omogućava jednostavnije obavljanje svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanje životnih potreba.

Na sjednici su učestvovali predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore i Bosne i Hercegovine, graničnih policija, carinskih službi i nadležnih inspekcijskih organa. Sastankom su rukovodili Aleksandar Vukčević, predsjednik crnogorskog dijela komisije, i Ermin Pešto, predsjedavajući bosanskohercegovačkog dijela zajedničke komisije.