Periodične obustave saobraćaja sprovodiće se 22. oktobra, u zavisnosti od kretanja vozila pod pratnjom

Povodom održavanja Samita lidera Berlinskog procesa, koji će večeras i sjutra biti održan u Budvi, policija će u cilju bezbjednog kretanja štićenih ličnosti i zvaničnih delegacija, kao i nesmetanog sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti, sprovoditi privremena ograničenja kretanja, odnosno obustave saobraćaja na određenim putnim pravcima.



Periodične obustave saobraćaja sprovodiće se 22. oktobra, u zavisnosti od kretanja vozila pod pratnjom, na sljedećim putnim pravcima:



U periodu od 7.00 do 23.00 časa:



Granični prelaz Debeli brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva, uz povremenu potpunu obustavu saobraćaja.

U periodu od 17.00 do 23.00 časa:

Podgorica – Tuzi – granični prelaz Božaj;

Aerodrom Podgorica – Golubovci – Virpazar – Bar – Budva;

Bar – Sutomore – Ulcinj – granični prelaz Sukobin.



Saobraćaj će se na navedenim pravcima povremeno obustavljati, u trajanju ne dužem od 60 minuta, u zavisnosti od kretanja delegacija.

"O svim eventualnim izmjenama režima saobraćaja javnost će biti blagovremeno obavještavana putem zvaničnih kanala informisanja.

Zahvaljujemo građanima na saradnji, strpljenju i odgovornom odnosu, čime doprinose nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za Crnu Goru", naveli su iz policije.