Na sastanku je bilo riječi i o projektu revitalizacije Tološke šume, koja predstavlja jedan od najznačajnijih zelenih prostora Podgorice i važan dio kampusa Univerziteta Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Umjesto postojećeg privremenog parkinga u blizini Univerzitetskog parka planirana je izgradnja troetažne garže sa više od 800 parking mjesta, dogovoreno je na sastanku Saše Mujovića, gradonačelnika Podgorice, sa Vladimirom Božovićem, rektorom Univerziteta.

Gradnja etaže planirana je u okviru projekta Uni stan 3. Na sastanku se razgovaralo i o najvaljenom projektu revitalizacije Tološke šume, kao i unapređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture na prostoru univerzitetskog kampusa.

"Početak realizacije projekta Uni stan 3, očekuje se u prvom kvartalu naredne godine, a njegova izgradnja, uz planirane infrastrukturne i zelene projekte, predstavlja značajan iskorak u daljem razvoju univerzitetskog kampusa.

Na sastanku je bilo riječi i o projektu revitalizacije Tološke šume, koja predstavlja jedan od najznačajnijih zelenih prostora Podgorice i važan dio kampusa Univerziteta Crne Gore. Realizacija ovog projekta, kao dio zelene agende Univerziteta Crne Gore, doprinijeće očuvanju i unapređenju prirodnog ambijenta, stvaranju kvalitetnijeg prostora za boravak i rekreaciju, ali i jačanju zelene infrastrukture našeg grada" saopšteno je iz Glavnog grada. Na sastanku je, kako navode, posebna pažnja posvećena i planiranoj saobraćajnici, radnog naziva Nova BB, koja će povezivati Bulevar sa Ljubljanskom ulicom.

"Imajući u vidu kontinuirano širenje univerzittetskog kompleksa i razvoj ovog dijela Podgorice, unapređenje saobraćajne povezanosti i prateće infrastrukture predstavlja važan preduslov za funkcionalnije i kvalitetnije urbano okruženje. Glavni grad prepoznaje značaj partnerskog odnosa sa Univerzitetom Crne Gore i nastaviće da pruža podršku projektima koji doprinose modernizaciji infrastrukture, očuvanju zelenih površina i stvaranju savremenog, funkcionalnog i održivog urbanog prostora, a cilj gradske uprave je da razvoj ovog dijela grada prati potrebe građana i akademske zajednice, uz odgovoran odnos prema prostoru i prirodnim resursima Podgorice, poručeno je sa današnjeg sastanka" navode iz Glavnog grada.