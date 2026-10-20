Povodom održavanja Samita lidera Berlinskog procesa, koji će 21. i 22. oktobra 2026. godine biti održan u Budvi, Uprava policije sprovodi opsežne bezbjednosne aktivnosti radi obezbjeđivanja najvišeg stepena sigurnosti ovog međunarodnog događaja.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Uprave policije – Sektora policije opšte nadležnosti će sjutra, 21. oktobra, u cilju bezbjednog kretanja štićenih ličnosti i zvaničnih delegacija, kao i nesmetanog sprovođenja bezbjednosnih aktivnosti, sprovoditi privremena ograničenja kretanja, odnosno obustave saobraćaja na određenim putnim

pravcima.

Periodične obustave saobraćaja sprovodiće se 21. oktobra, u periodu od 14.00 do 22.00 časa, u zavisnosti od kretanja vozila pod pratnjom, na sljedećim putnim pravcima:

Podgorica – Tuzi – Božaj

Aerodrom Podgorica – Golubovci – Virpazar – Bar – Budva

Bar – Sutomore – Ulcinj – granični prelaz Sukobin

Saobraćaj će se na navedenim pravcima povremeno obustavljati, u trajanju ne dužem od 40 minuta, u zavisnosti od kretanja delegacija.

Uprava policije apeluje na građane, turiste i sve učesnike u saobraćaju da planiraju svoja putovanja u skladu sa najavljenim ograničenjima, pokažu razumijevanje i strpljenje i dosljedno poštuju naredbe i uputstva policijskih službenika na terenu.

O svim eventualnim izmjenama režima saobraćaja javnost će biti blagovremeno obavještavana putem zvaničnih kanala informisanja.

"Zahvaljujemo građanima na saradnji i odgovornom odnosu, čime doprinose nesmetanom sprovođenju bezbjednosnih aktivnosti od značaja za Crnu Goru", poručuju iz Uprave policije.