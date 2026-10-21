Park Ivana Milutinovića, preko puta Skupštine Crne Gore, nakon završetka temeljne adaptacije dobio je uređenije staze, novu rasvjetu, klupe i obnovljene zelene površine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radovi su obuhvatili prostor od 12.000 kvadratnih metara, a park je, uz modernizaciju, zadržao fokus na očuvanju postojećeg zelenila.

Uređenjem pješačkih staza, postavljanjem novih klupa i rasvjete, kao i obnovom zelenih površina, park je dobio savremeniji izgled. Prostor će dodatno upotpuniti novi kafić, koji je dio projekta rekonstrukcije.

Jedan od najstarijih parkova u Podgorici tako je dobio sadržaje koji bi trebalo da ga učine prijatnijim mjestom za šetnju i odmor, uz očuvanje njegovog prepoznatljivog karaktera. Sudeći prema završenim radovima, zvanično otvaranje parka moglo bi se očekivati uskoro.



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