Revizori utvrdili nepravilnosti u obračunu zarada, poreskom izvještavanju, javnim nabavkama i upravljanju državnom imovinom.

Izvor: MONDO

Ministarstvo od 2017. godine UNDP-u prenijelo više od 8,2 miliona eura za jačanje zdravstvenog sistema, a tokom revizije nije bio omogućen neposredan pristup cjelokupnoj finansijskoj i ugovornoj dokumentaciji

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja Ministarstva zdravlja za 2025. godinu, nakon što je utvrdila niz nepravilnosti u upravljanju budžetskim novcem, obračunu zarada, poreskom izvještavanju i javnim nabavkama, pišu Vijesti.

Jedan od ključnih nalaza odnosi se na projekat „Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori“, za koji je Ministarstvo od 2017. do kraja 2025. godine Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP) prenijelo ukupno 8,22 miliona eura. Prema podacima UNDP-a dostupnim tokom revizije, dobavljačima i konsultantima plaćeno je 2,4 miliona eura, dok 5,82 miliona eura još nije bilo realizovano kroz projektne aktivnosti.

DRI nije imao neposredan pristup cjelokupnoj izvornoj finansijskoj, tenderskoj i ugovornoj dokumentaciji koja se nalazi kod UNDP-a, zbog čega nije mogao da utvrdi puni revizorski trag od prenosa budžetskog novca do njegovog konačnog utroška i ostvarenih rezultata.

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo kojim upravlja Vojislav Šimun u decembru 2025. godine prenijelo UNDP-u još 3,63 miliona eura, koje je u izvještaju o novčanim tokovima prikazalo kao izdatke za ostale transfere institucijama. Prema ocjeni DRI-ja, takvo evidentiranje ne odgovara ekonomskoj suštini projektnih aktivnosti, koje obuhvataju razvoj i primjenu zdravstvenog informacionog sistema, digitalizaciju usluga, nabavku opreme i softvera, kao i konsultantske usluge.

Zbog nepotpune dokumentacije nije bilo moguće utvrditi koliko je od tog novca stvarno potrošeno na projekat niti koliko je sredstava ostalo neutrošeno na kraju prošle godine.

DRI je Ministarstvu preporučio da uspostavi dokumentovan sistem upravljanja i nadzora nad projektom, redovno prati dinamiku realizacije i stanje neutrošenih sredstava, te izradi plan održivosti informacionih sistema razvijenih kroz projekat.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da poslovanje Ministarstva zdravlja u značajnom dijelu nije bilo usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Nepravilnosti su zabilježene u oblastima unutrašnjih kontrola i revizije, upravljanja ljudskim resursima, obračuna zarada i naknada, poreskog izvještavanja, službenih putovanja, ugovora o dopunskom radu i ugovora o djelu, upravljanja državnom imovinom, finansiranja nevladinih organizacija i javnih nabavki.

Ministarstvo za period od maja do decembra 2025. godine nije dostavilo IOPPD obrasce, dok je na analitičkoj kartici poreskog obveznika bila iskazana pretplata od 3.938.858,89 eura. Zbog neusaglašenih podataka i izmjena obrazaca iz ranijih perioda, taj iznos nije odražavao stvarno stanje, navodi se u izvještaju.

Revizori su utvrdili i da Ministarstvo zdravlja nije donijelo interne kriterijume za ostvarivanje prava na varijabilni dio zarade. U pojedinim slučajevima istovremeno su isplaćivani varijabilni dodatak i naknada po osnovu dodatnog angažovanja.

Kod službenih putovanja utvrđene su nepravilnosti u obračunu dnevnica, nepotpuna dokumentacija, nedostatak analitičke evidencije akontacija i neodgovarajuća podjela dužnosti.

Tokom 2025. godine Ministarstvo je zaključilo 56 ugovora o dopunskom radu, po kojima je isplaćeno ukupno 21.536,40 eura bruto, a pojedini ugovori zaključivani su retroaktivno. Ugovori o djelu korišćeni su i za poslove koji se obavljaju kontinuirano i imaju obilježja redovnih poslova Ministarstva.

DRI je utvrdio da se na posebnom deviznom računu Ministarstva kod poslovne banke na kraju 2025. godine nalazilo 734.974,37 dolara, koji nijesu bili uključeni u sistem upravljanja državnim novcem preko Konsolidovanog računa državnog trezora.

Nepravilnosti su utvrđene i u finansiranju nevladinih organizacija. Za njihove programe preko UNDP-a preneseno je 579.647 eura, ali sporazumima nije bila obezbijeđena obaveza dostavljanja potpune dokumentacije o izboru korisnika, kriterijumima raspodjele, dodijeljenim iznosima i ostvarenim rezultatima.

Popisom nijesu obuhvaćeni cjelokupna imovina i obaveze Ministarstva, dio novonabavljene opreme nije evidentiran u popisnim listama, a podaci dostavljeni nadležnom organu za državnu imovinu nijesu bili potpuni i blagovremeni, javljaju Vijesti.

Revizori su utvrdili i da je Ministarstvo nabavljalo usluge avio-prevoza iznad zakonskog praga za jednostavne nabavke, bez sprovođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke.

DRI je ukazao da Ministarstvo zdravlja još nije donijelo standarde i normative medicinskih usluga za primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Njihovo odsustvo, kako se navodi u izvještaju, predstavlja rizik za racionalno, ekonomično i transparentno planiranje i finansiranje zdravstvenih usluga, a otežava i povezivanje pruženih usluga sa njihovim finansiranjem kroz Integrisani zdravstveni informacioni sistem.

Takođe, nije uspostavljena jedinstvena informaciona evidencija o statusu licenci i angažovanju zdravstvenih radnika u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Finansijskom revizijom utvrđeno je i da Ministarstvo ne obezbjeđuje potpune i ažurne računovodstvene evidencije imovine i obaveza, zbog čega nije bilo moguće potvrditi stanje neizmirenih obaveza na 31. decembar 2025. godine. Uočene su i slabosti u planiranju budžeta, praćenju preusmjeravanja sredstava i iskazivanju podataka o tekućoj budžetskoj rezervi.

DRI je Ministarstvu zdravlja dao ukupno 32 preporuke: četiri u okviru finansijske revizije, 27 u okviru revizije pravilnosti poslovanja i jednu sistemsku preporuku Vladi i Ministarstvu finansija.

Ministarstvo je dužno da do 19. novembra 2026. godine dostavi DRI-ju akcioni plan za realizaciju preporuka, a do 19. maja 2027. godine izvještaj o preduzetim radnjama.

Konačni izvještaj usvojen je na sjednici nadležnog Kolegijuma DRI-ja 19. oktobra 2026. godine, a biće dostavljen na upoznavanje Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore.