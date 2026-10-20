“Abu Dhabi Ports Group” predstavlja jednu od vodećih svjetskih kompanija u oblasti upravljanja lukama i logistike.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo pomorstva još nije preduzelo konkretne aktivnosti na realizaciji Memoranduma o razumijevanju sa kompanijom “Abu Dhabi Ports Company PJSC” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a probijeni su i rokovi za formiranje radne i nadzorne grupe, koje bi trebalo da prate sprovođenje tog dokumenta, pišu Vijesti.

Memorandum, koji je potpisan početkom maja, predviđa mogućnost zajedničkog sagledavanja razvojnih potencijala Luke Bar, modernizacije i proširenja lučke infrastrukture, razvoja slobodne ekonomske zone, željezničkih i digitalnih rješenja, ali i saradnje u vezi s kruzing terminalom Luke Kotor. Ministar pomorstva Filip Radulović prilikom potpisivanja je saopštio da ovaj dokument podrazumijeva “puno poštovanje državnih interesa i postojećih vlasničkih struktura”.

“Abu Dhabi Ports Group” predstavlja jednu od vodećih svjetskih kompanija u oblasti upravljanja lukama i logistike.

Iz tog Vladinog resora “Vijestima” su kazali da je razlog zastoja aktuelna političko-bezbjednosna situacija na Bliskom istoku, koja je uticala na dinamiku međunarodne saradnje.

“Imajući u vidu aktuelnu političko-bezbjednosnu situaciju na Bliskom istoku i okolnosti koje su uticale na dinamiku međunarodne saradnje, do sada nijesu preduzimane konkretne aktivnosti na sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva pomorstva Crne Gore i kompanije ‘Abu Dhabi Ports Company PJSC’, uključujući imenovanje lica zaduženih za praćenje njegove realizacije i formiranje zajedničke radne grupe”, rekli su iz Ministarstva, prenose Vijesti.

Iz Radulovićevog kabineta poručuju da zastoj ne znači odustajanje od saradnje s arapskom kompanijom, uprkos protivljenju reprezentativnih sindikata Luke Bar, koji su ranije upozoravali da bi eventualno strateško partnerstvo moglo dovesti do gubitka državne kontrole nad tom kompanijom.

“Navedene okolnosti ne znače da je saradnja prekinuta, niti da se odustalo od ciljeva definisanih Memorandumom. Ministarstvo pomorstva ostaje posvećeno razvoju saradnje s ovom renomiranom međunarodnom kompanijom, posebno u dijelu sagledavanja mogućnosti za modernizaciju lučke infrastrukture, unapređenje logističkih kapaciteta i dugoročni razvoj Luke Bar”, naveli su iz tog resora.

Memorandumom je bilo predviđeno i formiranje zajedničke radne grupe koja bi se bavila njegovim sprovođenjem, ali iz najnovijeg odgovora Ministarstva proizilazi da taj korak, više od pet mjeseci nakon potpisivanja, još nije napravljen iako je rok za to bio 30 dana od stupanja tog dokumenta na snagu.

Iz Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore prošle sedmice su problematizovali to što javnosti i zaposlenima nije poznato ko je u ime crnogorske strane zadužen za njegovo sprovođenje, te da u tim tijelima nema predstavnika sindikalaca Luke Bar iako su ranije tražili da budu dio te grupe.

“Sindikat smatra neprihvatljivim da sastav predmetne radne grupe i njen dosadašnji rad nisu poznati javnosti, imajući u vidu značaj pitanja koja mogu biti predmet njenog razmatranja za budući status, upravljanje i razvoj Luke Bar”, piše u saopštenju koje potpisuje predsjednik tog sindikata Agim Mila.

Potpisivanje Memoranduma izazvalo je protivljenje dva reprezentativna sindikata Luke Bar, koji su još u maju poručili da najveća crnogorska trgovačka luka mora ostati pod punom kontrolom države i da neće prihvatiti bilo kakve dogovore o njenoj budućnosti bez učešća zaposlenih. Tada su ocijenili da bi se pod izgovorom modernizacije, investicija ili strateškog partnerstva mogao otvoriti prostor za prepuštanje upravljanja stranom investitoru, što su nazvali mogućom “prodajom na mala vrata”.

Posebno su upozoravali na činjenicu da je potencijalni partner kompanija iza koje stoji državni kapital UAE, zbog čega su zahtijevali transparentnost svih razgovora, zaštitu radničkih prava i očuvanje državne kontrole nad Lukom Bar.

Iz Ministarstva pomorstva tada su odbacili njihove bojazni, tvrdeći da taj memorandum nije dokument kojim se odlučuje o promjeni vlasništva, koncesiji, prodaji ili prepuštanju upravljanja Lukom Bar pa su govorili da je riječ o “pravno neobavezujućem dokumentu kojim se otvara mogućnost razmjene informacija, sprovođenja analiza i razmatranja potencijalnih razvojnih i investicionih projekata, bez definisanih konkretnih investicija, rokova ili finansijskih obaveza” ,prenose Vijesti.

Poručili su i da će ukoliko dođe do konkretizacije bilo kojeg projekta, proces morati da bude sproveden u skladu s crnogorskim zakonima, uz uključivanje nadležnih institucija i relevantnih aktera. Zabrinutost zbog mogućih posljedica Memoranduma kasnije je izrazio i Evropski savjet lučkih radnika (EDC), koji je, prema saopštenju sindikata Luke Bar, uputio zvanična obraćanja Vladi i Delegaciji Evropske unije u Podgorici.

EDC je upozorio da bi svaki eventualni postupak koji podrazumijeva privatizaciju, prodaju, koncesiju, promjenu vlasničke strukture ili prenos kontrole nad Lukom Bar morao biti sproveden kroz nadležne institucije, uključujući Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, uz učešće predstavnika zaposlenih.