U realizaciji tih aktivnosti, kako se navodi, biće korišćena savremena tehnička sredstva i specijalizovana oprema, uključujući sisteme video-nadzora, dronove za nadzor užeg i šireg područja, kao i trasa kretanja učesnika Samita.

Izvor: Uprava Policije CG

Uprava policije, povodom održavanja Samita lidera Berlinskog procesa, u Budvi u srijedu i četvrtak, sprovodi opsežne i sveobuhvatne bezbjednosne aktivnosti i preduzima intenzivne pripremne mjere radi obezbjeđivanja najvišeg stepena sigurnosti tog međunarodnog događaja.

Iz Uprave policije kazali su da je riječ o događaju od izuzetnog regionalnog i međunarodnog značaja, koji će u srijedu i četvrtak u Miločeru, okupiti šefove država i vlada zemalja učesnica Berlinskog procesa, visoke zvaničnike Evropske unije, kao i predstavnike regionalnih i međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija i zemalja Zapadnog Balkana.

Zbog toga, kako se navodi, Uprava policije, u saradnji sa partnerima iz obavještajno-bezbjednosnog sektora, drugim nadležnim institucijama i organima lokalne samouprave, preduzima sve potrebne mjere radi bezbjednog održavanja Samita, zaštite svih učesnika i građana.

„U tom cilju, formiran je Operativni štab Uprave policije, koji koordinira planskim, preventivnim, operativnim, obavještajnim i drugim aktivnostima, uz angažovanje potrebnih ljudskih, tehničkih i logističkih kapaciteta“, kaže se u saopšteju.

Kako se dodaje, poseban fokus usmjeren je na preventivno djelovanje, obavještajno-bezbjednosni rad, protivdiverzione preglede i kontrolu prostora, zaštitu kritične infrastrukture, kontrolu i nadzor državne granice, sajber bezbjednost, kao i očuvanje stabilnog javnog reda i mira, saobraćaja i bezbjednosti na području južne regije Crne Gore.

U realizaciji tih aktivnosti, kako se navodi, biće korišćena savremena tehnička sredstva i specijalizovana oprema, uključujući sisteme video-nadzora, dronove za nadzor užeg i šireg područja, kao i trasa kretanja učesnika Samita.

Dodaje se da će biti korišćene i druge savremene strateške sisteme namijenjene obezbjeđenju događaja visokog bezbjednosnog rizika i zaštiti štićenih ličnosti.

„U cilju odgovora na složene bezbjednosne zahtjeve ovog događaja, angažovane su jake policijske snage iz svih organizacionih jedinica Uprave policije, uključujući taktičke jedinice“, rekli su iz policije.

Prema njhovim riječima, sve aktivnosti realizuju se kroz međusektorsku i međuagenciju saradnju odnosno saradnju organa obavještajno-bezbjednosnog sekotra, drugih nadležnih insitucija i organa državne uprave, lokalne samouprave, nadležnih službi i zdravstvenih ustanova, kao i međunarodnih partnera.

Navodi se da će prije i tokom održavanja Samita, u srijedu i četvrak, biti primjenjivane pojačane bezbjednosne mjere.

„Koje podrazumijevaju pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, pojačane kontrole osoba i vozila, privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će tokom održavanja Samita, na području kompleksa Miločer i Sveti Stefan, uključujući zonu Kraljičine plaže, Miločerskog parka i njihovo neposredno okruženje, kao i na pojedinim lokacijama i pristupima u zoni hotela Maestral u Pržnu, biti uspostavljeni posebni bezbjednosni režimi i ograničenja pristupa, u skladu sa procjenama i instrukcijama nadležnih organa.

„Pozivamo građane na razumijevanje i saradnju, kao i na poštovanje uputstava i naredbi policijskih službenika tokom sprovođenja bezbjednosnih mjera“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da će blagovremeno i fazno, putem zvaničnih kanala komunikacije, obavještavati javnost o planiranim i aktuelnim bezbjednosnim mjerama, privremenim izmjenama režima saobraćaja, ograničenjima kretanja i pristupa pojedinim lokacijama, kao i o drugim informacijama od značaja za bezbjednost i svakodnevno funkcionisanje građana.

Zbog toga, kako se navodi, Uprava policije, u saradnji sa partnerima iz obavještajno-bezbjednosnog sektora, drugim nadležnim institucijama i organima lokalne samouprave, preduzima sve potrebne mjere radi bezbjednog održavanja Samita, zaštite svih učesnika i građana.

„U tom cilju, formiran je Operativni štab Uprave policije, koji koordinira planskim, preventivnim, operativnim, obavještajnim i drugim aktivnostima, uz angažovanje potrebnih ljudskih, tehničkih i logističkih kapaciteta“, kaže se u saopšteju.

Kako se dodaje, poseban fokus usmjeren je na preventivno djelovanje, obavještajno-bezbjednosni rad, protivdiverzione preglede i kontrolu prostora, zaštitu kritične infrastrukture, kontrolu i nadzor državne granice, sajber bezbjednost, kao i očuvanje stabilnog javnog reda i mira, saobraćaja i bezbjednosti na području južne regije Crne Gore.

U realizaciji tih aktivnosti, kako se navodi, biće korišćena savremena tehnička sredstva i specijalizovana oprema, uključujući sisteme video-nadzora, dronove za nadzor užeg i šireg područja, kao i trasa kretanja učesnika Samita.

Dodaje se da će biti korišćene i druge savremene strateške sisteme namijenjene obezbjeđenju događaja visokog bezbjednosnog rizika i zaštiti štićenih ličnosti.

„U cilju odgovora na složene bezbjednosne zahtjeve ovog događaja, angažovane su jake policijske snage iz svih organizacionih jedinica Uprave policije, uključujući taktičke jedinice“, rekli su iz policije.

Prema njhovim riječima, sve aktivnosti realizuju se kroz međusektorsku i međuagenciju saradnju odnosno saradnju organa obavještajno-bezbjednosnog sekotra, drugih nadležnih insitucija i organa državne uprave, lokalne samouprave, nadležnih službi i zdravstvenih ustanova, kao i međunarodnih partnera.

Navodi se da će prije i tokom održavanja Samita, u srijedu i četvrak, biti primjenjivane pojačane bezbjednosne mjere.

„Koje podrazumijevaju pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, pojačane kontrole osoba i vozila, privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će tokom održavanja Samita, na području kompleksa Miločer i Sveti Stefan, uključujući zonu Kraljičine plaže, Miločerskog parka i njihovo neposredno okruženje, kao i na pojedinim lokacijama i pristupima u zoni hotela Maestral u Pržnu, biti uspostavljeni posebni bezbjednosni režimi i ograničenja pristupa, u skladu sa procjenama i instrukcijama nadležnih organa.

„Pozivamo građane na razumijevanje i saradnju, kao i na poštovanje uputstava i naredbi policijskih službenika tokom sprovođenja bezbjednosnih mjera“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da će blagovremeno i fazno, putem zvaničnih kanala komunikacije, obavještavati javnost o planiranim i aktuelnim bezbjednosnim mjerama, privremenim izmjenama režima saobraćaja, ograničenjima kretanja i pristupa pojedinim lokacijama, kao i o drugim informacijama od značaja za bezbjednost i svakodnevno funkcionisanje građana.