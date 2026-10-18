Nakon gotovo decenije najava, odlaganja i neispunjenih obećanja, asfaltiranje mosta na Đurđevića Tari je danas završeno.

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Danas je završeno asfaltiranje mosta na Đurđevića Tari, čime je napravljen značajan korak ka okončanju rekonstrukcije jednog od najvažnijih infrastrukturnih objekata i simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore.

Most je zatvoren za sve vidove saobraćaja od 10. avgusta, a obustava je prvobitno bila planirana do 26. oktobra.

Ministar saobraćaja Radoš Zečević saopštio je ranije danas da su radovi na betoniranju ploče mosta, postavljanju izolacije i asfaltiranju završeni kvalitetno i prije predviđenog međuroka, zahvaljujući organizaciji, nadzoru i radu izvođača, kineske kompanije “Shandong Luqiao Group”.

“Građani i privreda sjevera tako će ranije nego što je planirano ponovo moći da koriste ovu važnu saobraćajnicu”, poručio je Zečević.

Rekonstrukcija mosta realizuje se u saradnji sa Narodnom Republikom Kinom, na osnovu ugovora o donaciji koji je obezbijedila Vlada Crne Gore.

Most na Đurđevića Tari izgrađen je u periodu od 1938. do 1940. godine, prema projektu profesora Mijata Trojanovića.

Dug je 365 metara, ima pet lukova i nalazi se na visini od oko 172 metra iznad kanjona rijeke Tare.

Predstavlja jednu od najprepoznatljivijih slika Crne Gore u svijetu i važnu saobraćajnu vezu na magistralnom putu Pljevlja–Žabljak.