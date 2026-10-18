Nakon gotovo decenije najava, odlaganja i neispunjenih obećanja, asfaltiranje mosta na Đurđevića Tari je danas završeno.
Danas je završeno asfaltiranje mosta na Đurđevića Tari, čime je napravljen značajan korak ka okončanju rekonstrukcije jednog od najvažnijih infrastrukturnih objekata i simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore.
Most je zatvoren za sve vidove saobraćaja od 10. avgusta, a obustava je prvobitno bila planirana do 26. oktobra.
Ministar saobraćaja Radoš Zečević saopštio je ranije danas da su radovi na betoniranju ploče mosta, postavljanju izolacije i asfaltiranju završeni kvalitetno i prije predviđenog međuroka, zahvaljujući organizaciji, nadzoru i radu izvođača, kineske kompanije “Shandong Luqiao Group”.
“Građani i privreda sjevera tako će ranije nego što je planirano ponovo moći da koriste ovu važnu saobraćajnicu”, poručio je Zečević.
Rekonstrukcija mosta realizuje se u saradnji sa Narodnom Republikom Kinom, na osnovu ugovora o donaciji koji je obezbijedila Vlada Crne Gore.
Most na Đurđevića Tari izgrađen je u periodu od 1938. do 1940. godine, prema projektu profesora Mijata Trojanovića.
Dug je 365 metara, ima pet lukova i nalazi se na visini od oko 172 metra iznad kanjona rijeke Tare.
Predstavlja jednu od najprepoznatljivijih slika Crne Gore u svijetu i važnu saobraćajnu vezu na magistralnom putu Pljevlja–Žabljak.