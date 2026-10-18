Projektom je predviđeno da se trasa prilagodi prirodnom obliku obale, uz očuvanje postojećeg zelenila i povezivanje šetališta sa okolnim prostorom.

Izvor: MONDO

Glavni grad dobio je saglasnost na idejno rješenje budućeg šetališta uz rijeku Moraču. Saglasnost je dala glavna gradska arhitektica Duška Mačić.

Prema dokumentaciji, planirana trasa šetališta obuhvata djelove 17 katastarskih parcela u KO Podgorica I, kao i dio jedne parcele u KO Podgorica II. Izradu idejnog rješenja potpisuje Centar za arhitekturu i dizajn, prenosi Dan.

Projektom je predviđeno da se trasa prilagodi prirodnom obliku obale, uz očuvanje postojećeg zelenila i povezivanje šetališta sa okolnim prostorom. Posebna pažnja posvećena je izboru materijala, tekstura i boja koje odgovaraju karakteristikama ovog područja.

"Predviđeno je prilagođavanje trase šetališta morfologiji obale, očuvanje postojećeg zelenila, povezivanje sa okolnim prostorom i primjena materijala, tekstura i kolorita usklađenih sa ambijentalnim karakteristikama lokacije. Predviđene su pješačka staza širine dva metra i biciklistička staza širine 2,50 metra. Pješačka staza orijentisana je prema rijeci i obrađena kamenim pločama, dok je biciklistička staza predviđena u crveno bojenoj betonskoj završnoj obradi. Obrada potpornih zidova" navedeno je u rješenju koje je potpisala Duška Mačić.