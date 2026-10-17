Poseban značaj sistema ogleda se, kažu, u mogućnosti sveobuhvatnog praćenja i analize potrošnje ljekova, imajući u vidu da njen rast posljednjih godina predstavlja jedan od značajnih izazova za zdravstveni sistem Crne Gore.

Izvor: Guliver/Getty Images/Fahroni

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da uvodi Nacionalni sistem za praćenje potrošnje i toka ljekova, koji će omogućiti bolji nadzor nad snabdijevanjem, praćenje i analizu potrošnje, efikasnije planiranje nabavki i pravovremeno prepoznavanje rizika od nestašica ljekova. Projekat se, kako navode, sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

“Novi sistem predstavlja važan korak u digitalizaciji zdravstvenog sektora i omogućiće uspostavljanje jedinstvenog i pouzdanog pregleda kretanja ljekova kroz lanac snabdijevanja, od veledrogerija, preko zdravstvenih ustanova i apoteka, do pacijenta. Jedan od ključnih ciljeva projekta je da se potencijalni problemi u snabdijevanju prepoznaju na vrijeme, kako bi nadležne institucije mogle pravovremeno da reaguju i smanje rizik od nestašica koje utiču na dostupnost terapije pacijentima”, poručuju iz Ministarstva zdravlja.

Poseban značaj sistema ogleda se, kažu, u mogućnosti sveobuhvatnog praćenja i analize potrošnje ljekova, imajući u vidu da njen rast posljednjih godina predstavlja jedan od značajnih izazova za zdravstveni sistem Crne Gore.

“Novi sistem će omogućiti kvalitetniji uvid u to koji se ljekovi troše, u kojim količinama, u kojim zdravstvenim ustanovama i kako se potrošnja mijenja tokom vremena. Time će se stvoriti uslovi za prepoznavanje trendova, neuobičajenih povećanja potrošnje i odstupanja koja zahtijevaju dodatnu analizu, kao i za donošenje mjera usmjerenih na racionalniju upotrebu ljekova i održivo upravljanje zdravstvenim budžetom”, pojasnili su iz Ministarstva.

Pouzdani i objedinjeni podaci o potrošnji biće, ističu, od posebnog značaja i za planiranje i ažuriranje Liste ljekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Praćenjem stvarne potrošnje i potreba zdravstvenog sistema nadležne institucije dobiće kvalitetniju osnovu za procjenu potreba za pojedinim terapijama, razmatranje uvođenja novih ljekova na Listu i preispitivanje postojećih rješenja. U kombinaciji sa stručnim i farmakoekonomskim analizama, ovi podaci omogućiće donošenje utemeljenijih odluka, uz cilj da se raspoloživa sredstva koriste što efikasnije, a pacijentima obezbijedi pristup potrebnim terapijama”, piše u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja dodaju da će sistem povezati ključne učesnike u lancu snabdijevanja ljekovima, uključujući Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CINMED), Fond za zdravstveno osiguranje, Montefarm, veledrogerije, javne i privatne zdravstvene ustanove i apoteke.

“Kroz jedinstvenu centralnu platformu biće omogućena elektronska razmjena podataka o naručivanju, isporuci, prijemu i potrošnji ljekova, uz praćenje raspoloživih količina, serija i rokova trajanja. Time će se smanjiti potreba za ručnim unosom podataka i papirnom dokumentacijom, kao i mogućnost administrativnih i logističkih grešaka”, kazali su.

Dodatna vrijednost sistema, isitču, biće mogućnost da se podaci o zalihama sagledavaju na nacionalnom nivou, umjesto isključivo kroz odvojene evidencije pojedinačnih institucija. Precizniji i pravovremeniji podaci omogućiće bolje planiranje nabavki, prepoznavanje rizika od nestašica, viškova i neravnomjerne raspodjele ljekova, efikasnije korišćenje raspoloživih zaliha i smanjenje gubitaka zbog isteka rokova trajanja.

“Ministarstvo zdravlja, Fond za zdravstveno osiguranje i CINMED dobiće pouzdaniju osnovu za planiranje, praćenje dostupnosti i potrošnje ljekova, kontrolu troškova i donošenje odluka zasnovanih na tačnim i objedinjenim podacima. Time će se unaprijediti transparentnost sistema, odgovorno upravljanje javnim sredstvima i koordinacija institucija koje učestvuju u nabavci i distribuciji ljekova.

Implementacija projekta sprovodi se fazno i obuhvata razvoj centralne platforme, povezivanje sa informacionim sistemima relevantnih institucija, testiranje, pilot-primjenu i postepeno uvođenje sistema u zdravstveni sektor”, navodi se u saopštenju.

Uspostavljanjem Nacionalnog sistema za praćenje potrošnje i toka ljekova Ministarstvo zdravlja poručuje da nastavlja digitalnu transformaciju zdravstvenog sistema, sa ciljem racionalnijeg korišćenja raspoloživih sredstava, kvalitetnijeg planiranja zdravstvenih potreba, pouzdanijeg snabdijevanja i bolje dostupnosti ljekova građanima Crne Gore.

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