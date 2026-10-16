Bivši radnici Vektra Boke najavili su mogućnost radikalizacije protesta ukoliko Vlada i Savjet za privatizaciju ne preduzmu konkretne korake kako bi im bile isplaćene otpremnine i ostala potraživanja.

Izvor: MONDO

Bivši radnici Vektra Boke najavili su radikalizaciju protesta ukoliko Vlada i Savjet za privatizaciju ne preduzmu konkretne korake kako bi im bile isplaćene otpremnine i ostala potraživanja. Njihov predstavnik Đorđe Rajak poručio je da će od premijera Milojka Spajića zatražiti hitno zakazivanje sjednice Savjeta za privatizaciju, a najavio je i mogućnost ulaska radnika u hotel „Plaža“, gdje bi ostali do ispunjenja zahtjeva. Istakao je da bivši zaposleni neće odustati od borbe za svoja prava, te da će o svom položaju upoznati i predstavnike Evropske unije i Ombudsmana.

Rajak je, na današnjem okupljanju bivših radnika, kazao da će se dogovoriti o narednim koracima, ističući da odgovornost za položaj zaposlenih mora snositi i država, koja je privatizovala nekadašnji HTP Boka.

„Od danas pa ubuduće isključivo tražimo odgovornost Vlade koja je privatizovala ovo društvo, Savjeta za privatizaciju, ali i svih prethodnih vlada. Tražimo da svih 13 naših zahtjeva konačno bude dostavljeno premijeru, koji je ujedno i predsjednik Savjeta za privatizaciju, kako bi ih razmotrio“, poručio je Rajak.

On je za stanje u kojem su se našli bivši radnici odgovornim označio i nekadašnjeg vlasnika Vektra Boke Dragana Brkovića.

„Zbog njegovog nemara i nemara njegovih saradnika došli smo u ovu rupu i bezdan u kojem se nalazimo. Državna imovina je oteta i prodata“, tvrdi Rajak.

Govoreći o prodaji hotela „Plaža“, Rajak je ocijenio da postoje brojna sporna pitanja u vezi sa prodajom i uknjižbom imovine.

„Pošto se niko do sada nije uknjižio, najavljujem da neće moći ni novi kupac hotela ‘Plaža’ da se uknjiži, jer isti aršini moraju važiti za sve. Čekamo odgovor suda“, kazao je Rajak.

Posebno je upozorio bivše zaposlene da budu oprezni prilikom prihvatanja isplata četvrte rate iz plana reorganizacije, insistirajući da im novac bude isplaćen sa pripadajućim kamatama.

„To je vaš novac, niko vas ne časti. Tražite da vam bude isplaćen sa kamatom. Nemojte dozvoliti da ponovo budete prevareni“, poručio je okupljenima.

Rajak je naglasio da radnici moraju ostati jedinstveni u zahtjevima za isplatu otpremnina iz socijalnog programa i ostalih potraživanja koja im, kako tvrdi, pripadaju po kolektivnom ugovoru.

„Moramo ostati organizovani i jedinstveni. Pripadaju nam naše otpremnine iz socijalnog programa i onih 50 ličnih dohodaka. Ne tražimo ni od Brkovića ni od države jedan cent koji nam ne pripada. Tražimo samo svoje“, istakao je Rajak.

On je naveo da su se bivši radnici obratili Evropskoj komisiji i Ombudsmanu i da očekuju razgovore sa njihovim predstavnicima.

„Kako god bude rješenje Vrhovnog suda, upoznaćemo i predstavnike Evropske unije koji učestvuju u pregovorima o pristupanju Crne Gore. Očekujemo sastanke i sa njima i sa Ombudsmanom, jer ovako više ne može“, kazao je Rajak.

Prema njegovim riječima, radnici očekuju da Savjet za privatizaciju u naredne dvije do tri sedmice razmotri njihov slučaj.

„Upozoravamo Savjet za privatizaciju, Vladu i gospodina Brkovića da se mora zakazati sjednica kako bi se naša muka konačno okončala i kako bismo dobili ono što nam po zakonu pripada. U protivnom, moraćemo da preduzmemo druge, radikalnije mjere“, poručio je Rajak.

Najavio je da će premijeru Spajiću direktno dostaviti dokumentaciju i zatražiti nastavak postupanja po zahtjevima radnika iz februara 2024. godine, prenosi "Rtcg".

Rajak je pozvao i tužilaštvo da ubrza postupanje povodom njihovih tvrdnji o falsifikovanju potpisa, navodeći da se godinama čeka vještačenje 104 potpisa, od kojih je, kako tvrdi, više od polovine falsifikovano.

„Sramno je da tri godine ne mogu da se izvještače 104 potpisa. Pozivamo tužilaštvo da što prije riješi to pitanje, jer se time nanosi šteta i državi i nama“, rekao je Rajak.

Govoreći o mogućim narednim potezima, nije isključio ni organizovani ulazak bivših radnika u hotel „Plaža“, gdje bi, kako je naveo, ostali dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

„Ako treba da uđemo u hotel i da tamo ostanemo dok nam neko ne isplati ono što nam pripada, dogovorićemo se i o tome. Ali moramo biti jedinstveni. Ne možemo dolaziti po 20, 30 ili 50. Moramo se svi organizovati i tražiti svoje“, poručio je Rajak.

On je podsjetio i na položaj bivših radnika Brodogradilišta Bijela, navodeći da su oni ostvarili pravo na otpremnine, dok se zaposlenima Vektra Boke, kako tvrdi, isto pravo osporava.

„Neka nam objasne kakva je razlika između njihovog i našeg prava. Ne postoji“, kazao je Rajak.

Na kraju je poručio da bivši radnici neće odustati od svojih zahtjeva, ističući da su mnogi od njih u poznim godinama i teškom materijalnom i zdravstvenom položaju.

„Naš prosjek godina je 70. Zar nekoga nije sramota da nas u tim godinama vara? Nećemo više ćutati, nećemo više trpjeti. Tražićemo na sve načine ono što nam pripada“, zaključio je Rajak.