"Ukupna vrijednost investicije je 2 miliona i 400 hiljada eura, sa uračunatim PDV-om. Izvođač je dobro poznato preduzeće Crna Gora Put, koje izvodi radove i na Bulevaru Vojislavljevića".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nastavak Bulevara Veljka Vlahovića, u dužini od 800 metara, povezaće ovaj bulevar sa Bulevarom Josipa Sladea, a vrijednost investicije iznosi 2,4 miliona eura sa uračunatim PDV-om. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istakao je da je riječ o važnom infrastrukturnom projektu koji će doprinijeti rasterećenju saobraćaja, posebno tranzitnog saobraćaja iz pravca Tuzi i graničnog prelaza Božaj.

“Danas započinjemo još jedan kapitalni infrastrukturni projekat za Podgoricu. Dakle, nastavak Bulevara Veljka Vlahovića. Dionicа duga 800 metara koja će povezati ovaj bulevar sa Bulevarom Josipa Sladea. Radiće se sve ono što podrazumijeva moderna saobraćajnica. Dakle: fekalna, atmosferska kanalizacija, trotoarske površine, ozelenjavanje prostora. I mogu da kažem da je ovo jedan od vrlo važnijih projekata koji će jako puno doprinijeti rasterećenju saobraćaja. Pogotovo ovom dijelu saobraćaja koji ide iz pravca Tuzi, odnosno graničnog prelaza Božaj, prema drugim djelovima Podgorice“, kazao je Mujović.

Kako je istakao ova dionica se povezuje sa Bulevarom Josipa Sladea, kasnije i sa Bulevarom Georgija Žukova, i Bulevarom Vojislavljevića. Na ovaj način, kako je naveo, dobijamo praktično novu petlju, zaobilaznicu oko Podgorice, kako bi, prije svega, izmjestili tranzitni saobraćaj.

“Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice vrši nadzor ovog objekta. Investitor je Glavni grad. Ukupna vrijednost investicije je 2 miliona i 400 hiljada eura, sa uračunatim PDV-om. Izvođač je dobro poznato preduzeće Crna Gora Put, koje izvodi radove i na Bulevaru Vojislavljevića. Moram da napomenem da ovo što su angažovani na ovoj dionici puta neće uticati negativno na radove na Bulevaru Vojislavljevića. Mislim da su ovo zaista krupne stvari, velike stvari koje radimo”, kazao je Mujović.

Gradonačelnik se osvrnuo i na projekte koji su realizovani tokom prethodnog mjeseca.

“Kao što znate, u toku je tender za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na objektu 27+, odnosno objektu koji će biti namijenjen za omladinu sa poteškoćama u razvoju. Nakon toga, raspisan je tender za izbor izvođača radova na Robnoj kući Nama, što je takođe vrlo važno da bi radovi počeli ili krajem ove godine ili već u prvom mjesecu naredne godine”, kazao je Mujović.

On je podsjetio da je raspisan tender za izvođača radova na Istočnoj tribini Gradskog stadiona.

“Ako sve bude kako treba sa aspekta tendera, radovi bi mogli početi već početkom naredne godine. Završili smo šetalište uz Brdo Ljubović, radi se intenzivno na Bulevaru Vojislavljevića, radi se novi most na rijeci Morači, takođe do kraja godine počinjemo Zapadnu obilaznicu i zaista mislim da rezultati najbolje govore, da je svaka priča osim ove koja se tiče rezultata potpuno izlišna i da jednostavno mislim da i najstroži kritičar ove vlasti ne može imati bilo koji argument da se ne složi sa ovim što sam naveo kao rezultate. Nastavljamo dalje i smatramo da ćemo napraviti velike stvari za Podgoricu i da će, kao što stalno govorimo i ističemo, Podgorica biti još bolje i ljepše mjesto za življenje”, kazao je Mujović.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević najavio je planiranje izgradnje kamionske pijace u blizini Zetatransa, ističući da u glavnom gradu postoji potreba za obezbjeđivanjem prostora za parkiranje teretnih vozila.

Kako je kazao, Glavni grad, u saradnji sa Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice i Sekretarijatom za urbanizam i planiranje, već planira realizaciju ovog projekta.

“Prepoznali smo kao rukovodstvo Glavnog grada da kamioni danas nemaju mjesta u glavnom gradu i očekujemo da će se po završetku radova, spajanjem ova dva bulevara, Vojislavljevića i Veljka Vlahovića, ubrzo riješiti problem parkiranja kamiona u glavnom gradu. Tako da na ovom potezu očekujemo i tu infrastrukturu”, naveo je Spalević.

On je podsjetio i na druge infrastrukturne projekte koji se realizuju u Podgorici, ističući da su na novom gradskom groblju završene tri faze projekta, dok slijedi i četvrta faza.

Takođe, kako je naveo, privode se kraju radovi na uređenju korita rijeke Sitnice.

“Mogli bismo danas da potrošimo mnogo vremena govoreći o rezultatima koje je postigla ova uprava na čelu sa gradonačelnikom Mujovićem”, zaključio je Spalević.

Radovi su počeli juče a završetak se očekuje 14. oktobra 2027. godine.