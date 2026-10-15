Kako se navodi, Fondacija će biti zadužena za sprovođenje programskih aktivnosti, ali i za upravljanje nasljeđem projekta nakon 2030. godine.

Izvor: Nikšić 2030 EPK

Na sjednici Skupštine opštine Nikšić usvojena je odluka o osnivanju Fondacije „Nikšić 2030 – Evropska prestonica kulture“, čime je započeto uspostavljanje organizacionog okvira za realizaciju ovog projekta, saopšteno je iz Kancelarije Nikšić 2030 EPK.

Kako se navodi, Fondacija će biti zadužena za sprovođenje programskih aktivnosti, ali i za upravljanje nasljeđem projekta nakon 2030. godine.

„Titula Evropske prestonice kulture predstavlja višegodišnji proces koji podrazumijeva jačanje međunarodnih veza, razvoj publike, podršku umjetnicima i kulturnim organizacijama, kao i stvaranje novih mogućnosti za građane, kreativni sektor, mlade i lokalnu zajednicu“, navodi se u saopštenju.

Nikšić je titulu Evropske prestonice kulture za 2030. godinu osvojio 21. oktobra 2025. godine.

Program „Nikšić 2030“ temelji se na konceptu „Otvoreni grad“, koji kulturu prepoznaje kao pokretača dugoročnih promjena i razvoja, uz veće otvaranje grada prema građanima, umjetnicima, međunarodnim partnerima i novim idejama.