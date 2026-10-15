Za redovno održavanje predloženo je 3,25 miliona eura, što je za 250.000 eura više nego ranije

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričko gradsko preduzeće „Zelenilo“ zatražilo je oko sedam miliona eura iz budžeta Glavnog grada za 2027. godinu, za održavanje zelenih površina, izgradnju novih parkova i obnovu postojeće infrastrukture.

Za redovno održavanje predloženo je 3,25 miliona eura, što je za 250.000 eura više nego ranije. Za kapitalne projekte planirano je 3,75 miliona, dok je za investiciono održavanje potrebno dodatnih 500.000 eura, prenosi CdM.

Iz „Zelenila“ navode da će Podgorica do kraja 2026. godine dobiti oko 80.000 kvadratnih metara novih uređenih zelenih površina, čime će se povećati obim posla na njihovom održavanju.

„Kako će do kraja 2026. godine Podgorica dobiti približno 80.000 m² novih uređenih javnih zelenih površina, uz postojećih 2.200.000 m² površina koje se intenzivno održavaju i 1.800.000 m² površina koje pripadaju ekstenzivnom tipu održavanja (park-šume i zaštitni pojasevi), za 2027. godinu predloženo je povećanje javne funkcije za 250.000 eura, odnosno na ukupan iznos od 3.250.000 eura“, saopštili su iz preduzeća.

Kao razloge za povećanje budžeta navode rast troškova, uključujući poskupljenje goriva i inflaciju.

„Uzimajući u obzir samo činjenicu da je po zvaničnim podacima stopa inflacije u avgustu bila 4,5 odsto, a da su cijene goriva i maziva zabilježile godišnji rast od 16,7 odsto, smatramo da je neophodno izvršiti ovo uvećanje, a sve sa ciljem da se radovi izvode nesmetano i kvalitetno“, kazali su.

Za kapitalne projekte planirano je 3,75 miliona eura, koji bi bili uloženi u izgradnju novih parkova i uređenje postojećih zelenih površina.

Tokom 2026. godine preduzeće je radilo na izgradnji dječijih igrališta u Bastonu, Kokotima, Rogamima i Donjoj Gorici, kao i na adaptaciji parka Ivana Milutinovića i izgradnji parka u Bloku IX.

„Ovi projekti imaju nemjerljiv značaj za Glavni grad i njegove građane, pa je tendencija da se i u 2027. godini nastavi sa intenzivnim ozelenjavanjem Podgorice, a za kapitalne izdatke „Zelenilo“ d.o.o. potrebno je izdvojiti 3.750.000 eura“, naveli su iz preduzeća.

Dodatnih 500.000 eura traže za investiciono održavanje parkova, dječijih igrališta, parkovskog mobilijara i sistema za navodnjavanje.

Iz „Zelenila“ ističu da je u Podgorici tokom prethodnih nekoliko godina izgrađeno više od 30 parkova i 70 dječijih igrališta, zbog čega je neophodno obezbijediti sredstva za njihovo održavanje, piše CdM.

„Jedna od aktivnosti koja će biti neizbježna u 2027. godini jeste investiciono održavanje javnih zelenih površina koje obuhvata održavanje sistema za irigaciju, dječijih igrališta, parkova, parkovskog mobilijara, te standardizaciju svih dječijih igrališta na teritoriji Glavnog grada“, saopštili su.

Iz preduzeća naglašavaju da još nije poznato da li će traženi iznos biti odobren, jer se čeka izjašnjenje Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta i Skupštine Glavnog grada.

„Napominjemo da su svi navedeni iznosi sadržani u Zahtjevu za obezbjeđivanje sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2027. godinu, te da, do konačnog izjašnjenja Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta i Skupštine Glavnog grada, nemamo informaciju o tome da li će navedena sredstva za 2027. godinu biti odobrena“, naveli su iz „Zelenila“.