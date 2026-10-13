U incidentu nije bilo povrijeđenih putnika niti vozača.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sinoć je oko 22 sata i 40 minuta, autobus na liniji L10 kamenovan u blizini Osnovne škole „Vuk Karadžić“, saopštili su iz Gradskog prevoza Podgorica. U incidentu nije bilo povrijeđenih putnika niti vozača.

“Tom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta na vratima autobusa, zbog čega će vozilo, prema trenutnim procjenama, biti van saobraćaja najmanje 20 dana”, naveli su u objavi na Instagramu.

Policija je izvršila uviđaj i sačinila zapisnik, a nadležni organi preduzimaju dalje aktivnosti u vezi sa ovim događajem.

Putevi d.o.o. Podgorica najoštrije su osudili ovaj čin.

“Kamenovanje autobusa i drugi oblici uništavanja vozila javnog prevoza ne predstavljaju samo materijalnu štetu, već ugrožavaju bezbjednost putnika i vozača, a istovremeno otežavaju funkcionisanje javnog prevoza i pružanje usluga građanima. Ovakvi incidenti direktno utiču na dostupnost i pouzdanost javnog prevoza, zbog čega je važno razvijati svijest o značaju očuvanja javne imovine i odgovornog odnosa prema sredstvima koja svakodnevno služe svim građanima”, zaključili su.

Društvo Podgorica: Kamenovan autobus na liniji L10, pričinjena veća materijalna šteta Izvor: CdM