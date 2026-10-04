Prema postojećem cjenovniku, investitori će za kvadratni metar komunalija u Ia zoni plaćati 141,56 eura, u I zoni 136,68 eura, dok je cijena u II zoni 97,63 eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada je dala saglasnost Glavnom gradu na izmijenjenu Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, čime je omogućeno da se u narednom periodu komunalna naknada za investitore obračunava prema trenutno važećim cijenama.

Prema postojećem cjenovniku, investitori će za kvadratni metar komunalija u Ia zoni plaćati 141,56 eura, u I zoni 136,68 eura, dok je cijena u II zoni 97,63 eura. U III zoni naknada iznosi 73,22 eura, u IV 63,46 eura, a u V zoni 48,81 eura. Za VI zonu komunalna naknada se ne plaća.

Sekretar za prostorno planiranje Glavnog grada Gavrilo Vuković kazao je za „Dan“ da se izmjene odluke, između ostalog, odnose na postojeću podjelu grada po zonama.

" Podgorica se posljednjih godina intenzivno razvijala i širila, zbog čega je bilo potrebno postojeće zone prilagoditi današnjem stepenu urbanog razvoja pojedinih djelova grada. Predloženim izmjenama se preciznije definišu područja koja pripadaju pojedinim zonama, dok se same cijene naknade po zonama ne mijenjaju. Predlog sadrži i određena druga usklađivanja postojećeg sistema, između ostalog u dijelu rokova za komunalno opremanje i evidencije postojećih objekata" navodi Vuković.

Prema njegovim riječima, Glavni grad se trenutno nalazi u periodu tranzicije zbog primjene novog Zakona o uređenju prostora, kojim se uvodi naknada za građenje.

"Novi zakon uvodi institut naknade za građenje, ali istovremeno propisuje da se do donošenja odgovarajućeg lokalnog propisa nastavlja primjena postojeće Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Lokalna samouprava je dužna da novi propis donese u roku od tri mjeseca od donošenja, odnosno usklađivanja planskih dokumenata sa zakonom. U slučaju Podgorice, to znači da će se postojeći sistem primjenjivati do stvaranja uslova za prelazak na novi sistem naknade za građenje, koji je vezan i za novi planski okvir" navodi Vuković.

Očekuje se da izmijenjena odluka, zajedno sa Odlukom o naknadi za urbanu sanaciju, uskoro bude razmatrana pred odbornicima Skupštine Glavnog grada.

Vuković ističe da je usvajanje oba propisa važno kako bi se obezbijedila primjena novih zakonskih rješenja, ali i izbjegao prekid u funkcionisanju postojećeg sistema.

"Donošenje ovih odluka je značajno zbog primjene novih zakonskih rješenja. Sa jedne strane, potrebno je obezbijediti kontinuitet postojećeg sistema komunalnog opremanja do prelaska na novi režim naknade za građenje, dok je sa druge strane donošenje Odluke o naknadi za urbanu sanaciju važno za punu primjenu novog sistema legalizacije bespravnih objekata. Kada je riječ o naknadi za građenje, novi Zakon o uređenju prostora predviđa drugačiji sistem u odnosu na postojeću naknadu za komunalno opremanje. Zakon propisuje da lokalna samouprava odgovarajući propis donese u roku od tri mjeseca od donošenja, odnosno usklađivanja planskih dokumenata sa Zakonom, dok se do tada nastavlja primjena postojeće odluke o naknadi za komunalno opremanje. Na taj način želimo da obezbijedimo kontinuitet – da u prelaznom periodu ne postoji pravni vakuum, da se postojeće obaveze nesmetano obračunavaju i da Glavni grad istovremeno bude spreman za punu primjenu novih zakonskih rješenja" navodi Vuković.