U Crnoj Gori će danas preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dok se krajem dana i tokom noći očekuje postepeno naoblačenje koje će usloviti mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Izvor: MONDO

U noćnim satima padavine će biti izraženije, a ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

Vjetar će biti slab do umjeren, mjestimično pojačan, a na udare i jak, pretežno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od sedam do 21 stepen, dok će najviša dnevna iznositi od 23 do 33 stepena.

U Podgorici će tokom dana biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje koje će uglavnom u noćnim satima donijeti kišu i grmljavinu. Duvaće slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 19, a najviša dnevna oko 32 stepena.

.