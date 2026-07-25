Predlog novog zakona predviđa mapiranje buke, formiranje akustičkih zona, izradu strateških karata i veća ovlašćenja inspektora u cilju bolje zaštite zdravlja građana i životne sredine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora bi uskoro mogla dobiti novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se uvode strožija pravila za kontrolu buke, obavezno mapiranje najugroženijih područja, određivanje akustičkih zona u svim opštinama i znatno veće kazne za prekršioce. Predlog zakona pripremilo je Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a usklađen je sa direktivama Evropske unije i predstavlja jednu od obaveza iz Poglavlja 27, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, cilj novog zakona je sprečavanje i smanjenje štetnog uticaja buke u životnoj sredini, uključujući i uznemiravanje koje nastaje usljed prekomjerne izloženosti buci. Propis će se odnositi na buku u urbanim sredinama, javnim parkovima, tihim zonama, kao i u blizini škola, bolnica i drugih objekata osjetljivih na buku.

Istovremeno, zakon neće obuhvatati buku koja nastaje u domaćinstvima, između susjeda, na radnom mjestu ili u prevoznim sredstvima. Iz njegovog domašaja izuzeta je i buka iz ugostiteljskih objekata, vojnih aktivnosti, vjerskih objekata, sportskih događaja, kao i buka domaćih i divljih životinja, prenosi portal CDM.

Predlogom zakona precizirano je da su za zaštitu od buke odgovorni državni organi, lokalne samouprave, pravna lica i preduzetnici koji emituju buku, kao i vlasnici, upravljači i koncesionari puteva, željeznica i aerodroma. Takođe, zabranjeno će biti prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti buke, a u slučaju njihovog premašivanja biće obavezno sprovođenje mjera za njeno smanjenje. Granične vrijednosti biće definisane posebnim pravilnikom Ministarstva, prenosi portal CDM.

Jedna od najvećih novina odnosi se na lokalne samouprave, koje će biti u obavezi da izvrše akustičko zoniranje svoje teritorije. U tim zonama neće biti dozvoljene aktivnosti koje proizvode buku iznad dozvoljenih granica, dok će se akustičke zone preispitivati najmanje jednom u deset godina. Istovremeno, kompanije koje koriste izvore buke moraće o svom trošku da obezbijede mjerenje nivoa buke i izradu odgovarajućih izvještaja, prenosi portal CDM.

Novi zakon predviđa i izradu strateških karata buke za aglomeracije, glavne puteve, željezničke pruge i aerodrome. Karte će prikazivati nivoe buke, broj stanovnika izloženih prekomjernoj buci, kao i broj škola, bolnica i stambenih objekata u ugroženim područjima. Osim toga, uvodi se posebna zaštita takozvanih tihih zona, dok će na tržištu biti zabranjena oprema koja ne ispunjava propisane standarde emisije buke ili nije odgovarajuće označena, prenosi portal CDM.

Predlog zakona značajno proširuje ovlašćenja inspektora. Ekološki inspektori moći će da zabrane korišćenje izvora buke ili obavljanje djelatnosti dok se ne sprovedu propisane mjere zaštite, dok će komunalni inspektori imati pravo da obustave građevinske radove i druge aktivnosti na otvorenom ukoliko se utvrdi prekoračenje dozvoljenih vrijednosti buke.

Predviđena je i stroža kaznena politika. Pravna lica koja ne poštuju propise mogla bi biti kažnjena novčanim kaznama od 1.000 do 40.000 eura, odgovorna lica od 1.000 do 4.000 eura, dok su za preduzetnike predviđene kazne od 1.000 do 12.000 eura.

Iz izvještaja o javnoj raspravi proizilazi da je Ministarstvo konsultacije započelo još krajem 2024. godine u saradnji sa UNOPS-om, a tokom javne rasprave dostavljeno je šest primjedbi, od kojih su dvije prihvaćene, dok četiri nijesu uvrštene u konačni tekst zakona. Ministarstvo navodi da su odbijeni prijedlozi već uređeni podzakonskim aktima ili nijesu bili predmet ovog zakonskog rješenja.