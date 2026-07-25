Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.

Izvor: MONDO

Sunčano uz slab, tek ponegdje umjeren, lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva.

Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.



Podgorica: Sunčano. Vjetar slab do umjeren, prijepodne uglavnom sjeverni a poslijepodne južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 20 stepeni, najviša dnevna oko 31 stepen.