Kako navode, projekat, koji je u potpunosti realizovala i finansirala Opština Bar iz sredstava kapitalnog budžeta, obuhvatio je izgradnju modernog sistema rasvjete duž 2,2 kilometra.

Izvor: Opština Bar

Nova javna rasvjeta duž magistralnog puta Bar-Petrovac, na dijelu od naselja Zeleni pojas do hotela “Iberostar Selection Montenegro” odnosno nekadašnjeg turističkog kompleksa “Inex”, puštena je u rad, čime je jedna od najfrekventnijih saobraćajnih dionica u opštini Bar dobila savremeno i adekvatno osvjetljenje, saopštili su iz Opštine Bar.

Kako navode, projekat, koji je u potpunosti realizovala i finansirala Opština Bar iz sredstava kapitalnog budžeta, obuhvatio je izgradnju modernog sistema rasvjete duž 2,2 kilometra.

“Na ovom potezu postavljeno je ukupno 63 nova stuba opremljena energetski efikasnim LED svjetiljkama, koje obezbjeđuju visok nivo vidljivosti i osvjetljenje kolovoza, uz značajno manju potrošnju električne energije, smanjenje troškova održavanja i dugoročnu održivost čitavog sistema”, piše u saopšetnju.

Dodaju da, kroz ovu investiciju značajno su unaprijeđeni uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja što je od posebnog značaja ako se uzme u obzir izuzetno visok intenzitet saobraćaja koji se na ovom putnom pravcu bilježi tokom ljetnje turističke sezone.

Kako poručuju, uz bezbjednosni aspekt, nova rasvjeta estetski i funkcionalno zaokružuje komunalno opremanje ove zone, stvarajući ugodniji i uređeniji ambijent za mještane i brojne posjetioce Bara.

“Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi više od 347 hiljada eura, čime Opština Bar nastavlja kontinuitet ulaganja u modernizaciju lokalne infrastrukture kroz unapređenje javne rasvjete, izgradnju i rekonstrukciju lokalne putne mreže, kao i realizaciju projekata na širenju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže”, zaključuje se u saopštenju.