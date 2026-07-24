Zečević je juče na sjednici Skupštine Crne Gore izabran za novog ministra saobraćaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Funkcioner Nove srpske demokratije (NSD) Stefan Vešović mogao bi biti novi vršilac dužnosti (v. d.) direktora podgoričkog preduzeća “Putevi”, kazao je on juče “Vijestima”.

Prema njegovim riječima, njegov prelazak na tu funkciju zavisi i “od drugih stvari”, a pitanje je ko će voditi Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, na čijem je čelu Vešović.

“Kako je predsjednik Odbora Nove srpske demokratije (NSD) Radoš Zečević rekao ja ću biti neko ko će doći na čelo ‘Puteva’ u nekom obliku. To zavisi i od drugih stvari, a koje treba da se dese prije toga. Što se tiče Sekretarijata za socijalno staranje, on će, za početak, dobiti novog vršioca dužnosti. Još nemamo konkretno ime, ko bi to mogao biti, ali se nadamo da ćemo ga imati naredne sedmice”, kazao je Vešović.

Zečević je juče na sjednici Skupštine Crne Gore izabran za novog ministra saobraćaja.

Time je izvršena rekonstrukcija 44. Vlade Crne Gore na čijem je čelu Milojko Spajić, lider Pokreta Evropa sad (PES).