Danas promjenljivo, do 29 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni.

U južnim i centralnim predjelima ujutru je ponegdje moguća kratkotrajna kiša, a već tokom prijepodneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

U sjevernim oblastima biće pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru se prestanak padavina i djelimično razvedravanje očekuju u drugom dijelu dana.

Jutarnja temperatura od osam do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.