Ova adaptacija predstavlja još jedan primjer značaja koordinisanog djelovanja gradskih službi i institucija u realizaciji projekata koji doprinose razvoju kulturnog života Podgorice.

Izvor: Promo/KIC Budo Tommović

Radovi na adaptaciji više prostorija u Kulturno-informativnom centru „Budo Tomović“ odvijaju se prema utvrđenoj dinamici, u saradnji sa Agencijom za stanovanje Glavnog grada, čije stručne ekipe realizuju planirane aktivnosti sa posebnom pažnjom i efikasnošću.

Obuhvaćeni radovi odnose se na salu DODEST, gdje se izvode aktivnosti na rekonstrukciji scene, uređenju šminkernica i adaptaciji pratećih prostorija, kao i na renoviranju toaleta. Radovi uključuju građevinske, instalaterske, keramičarske i vodovodne intervencije, uz ugradnju nove sanitarne opreme i unapređenje svih elemenata prostora u skladu sa savremenim standardima.

Realizacijom ovih zahvata biće dodatno poboljšani uslovi za odvijanje kulturnih programa, povećana funkcionalnost prostora i unaprijeđena bezbjednost za umjetnike, zaposlene, saradnike i posjetioce KIC-a „Budo Tomović“.

Posebno važan segment adaptacije predstavlja završetak radova na toaletu u prizemlju, koji je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom. Ovim je dodatno unaprijeđena dostupnost sadržaja ustanove i omogućeno ravnopravnije korišćenje prostora za sve posjetioce.

Kroz kontinuirana ulaganja u obnovu i modernizaciju svojih kapaciteta, KIC „Budo Tomović“ nastavlja da stvara bolje uslove za realizaciju umjetničkih i kulturnih programa. Cilj ovih aktivnosti jeste formiranje savremenog, funkcionalnog i pristupačnog prostora koji će odgovoriti zahtjevima savremene kulturne produkcije i doprinijeti kvalitetnijem iskustvu publike.

Iz KIC-a „Budo Tomović“ upućena je zahvalnost Agenciji za stanovanje Glavnog grada i njenim zaposlenima na profesionalnom angažmanu, odgovornom pristupu i uspješnoj saradnji tokom izvođenja radova.

Ova adaptacija predstavlja još jedan primjer značaja koordinisanog djelovanja gradskih službi i institucija u realizaciji projekata koji doprinose razvoju kulturnog života Podgorice.

„Posebnu zahvalnost upućujemo i NLB Banci, koja je svojom vrijednom donacijom podržala adaptaciju toaleta, potvrđujući društveno odgovoran odnos prema zajednici i pružajući značajan doprinos unapređenju uslova za sve posjetioce KIC-a „Budo Tomović“, navodi se u saopštenju.

Kako je rekla v. d. direktorica KIC-a mr Marijana Zečević:

„Kad kažemo ’za sve’ – sa aspekta Jonsonove istorije umjetnosti to je takozvani Le Korbizjeov (Le Corbusier) idealni dom, švajcarsko-francuskog arhitekte, koji je sa socijalnog aspekta razmišljao u duhu stvaranja arhitektonskog tipa koji bi omogućio kvalitetno stanovanje ’za sve’.

Kao što su Mondrijan i njegove kolege nastojale u jednom momentu neoplasticizma da svoje teorije pretoče u arhitekturu i unutrašnjost prostora, tako smo i mi težili da uređeni prostor odiše otmenošću i ističe eleganciju i duhovnu estetiku”.