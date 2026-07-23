Sunčano, krajem dana moguća kiša

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, koje će ponegdje, prvenstveno u noćnim satima, usloviti kratkotrajnu kišu.

Na sjeveru zemlje, u jutarnjim satima po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, dok je u jutarnjim satima ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 5 do 23 stepena, dok će najviša dnevna iznositi od 19 do 32 stepena.

Podgorica: Sunčano, uz malo do umjereno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura oko 21 stepen, a najviša dnevna oko 31 stepen.