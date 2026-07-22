Ujutro nestabilno, tokom dana prestanak padavina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori ujutro će biti oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, dok se u drugom dijelu grada očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju,vjetar će biti mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 17 do 33 stepena.

U Podgorici će biti rano ujutru kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom dana uglavnom sunčano.