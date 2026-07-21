Muzej je zamišljen kao mjesto koje će starije podsjetiti na neka prošla vremena, dok će mlađim generacijama približiti kako je izgledao život u nekadašnjem Titogradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ljubitelji nostalgije i svi koji žele da zavire u prošlost od sada imaju novu adresu u Podgorici. Muzej „Titograd osamdesetih“, otvoren u Ulici slobode 74, kroz autentične predmete i fotografije vraća posjetioce u vrijeme nekadašnjeg Titograda.



Posjetioci će imati priliku da vide brojne originalne predmete koji su obilježili svakodnevni život osamdesetih – od kućnih aparata i namještaja, do telefona, gramofona, stripova i drugih detalja karakterističnih za to vrijeme. Za razliku od klasičnih muzeja, ovdje je dozvoljeno istraživanje prostora, pa je dio eksponata moguće dodirnuti i detaljnije razgledati.

Muzej je zamišljen kao mjesto koje će starije podsjetiti na neka prošla vremena, dok će mlađim generacijama približiti kako je izgledao život u nekadašnjem Titogradu.



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