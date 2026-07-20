Podsjećamo, nekoliko mjeseci Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon višemjesečnog zastoja, građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice, saznaje CdM.

Podsjećamo, nekoliko mjeseci Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile.

Problem je nastao zbog kašnjenja u postupku javne nabavke i isporuke registarskih tablica, zbog čega građani i privrednici mjesecima nijesu mogli preuzeti tablice za već registrovana vozila.

Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je nedavno za TV Vijesti da je dovoljan broj registarskih tablica obezbijeđen nakon završetka procedura javnih nabavki.

“Ova situacija je uspješno prevaziđena upravo iz razloga procedura koje se predviđaju javnim pozivom, odnosno tenderom i javnim nabavkama. Bilo je potrebno vrijeme da se kompletna procedura i finišira. U ovom trenutku imamo dovoljan broj registarskih tablica. One su, koliko već juče isporučene područnoj jedinici u Podgorici, a u toku nedelje biće isporučene svim filijalama i područnim jedinicama”, rekla je tada Kažanegra Stanišić.