Pojedini roditelji poručuju da neće vakcinisati djecu MMR vakcinom uprkos kaznama, a za septembar najavljuju proteste ispred vrtića i institucija.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kako prenosi portal Dan, dio roditelja u Crnoj Gori najavio je proteste zbog obavezne MMR vakcinacije kao uslova za upis djece u vrtiće, navodeći da neće promijeniti svoj stav ni uprkos novčanim kaznama.

Portal Dan prenosi da pojedini roditelji poručuju da su spremni da plate kazne ili snose druge posljedice, ali da svoju djecu neće vakcinisati MMR vakcinom. Dio njih najavljuje proteste ispred vrtića, dok drugi planiraju okupljanja ispred nadležnih institucija već početkom septembra.

Kako navodi Dan, na društvenim mrežama pojavili su se i pozivi na protest ispred Ustavnog suda, gdje se odlučuje o inicijativama za ocjenu ustavnosti odredbi koje se odnose na obaveznu vakcinaciju.

Podsjećamo, iz Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja više puta je saopšteno da je MMR vakcina bezbjedna i da predstavlja jedinu efikasnu zaštitu od težih komplikacija izazvanih morbilima, dok Crna Gora bilježi jedan od najnižih obuhvata ovom vakcinom u Evropi.