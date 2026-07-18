Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 13 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 28 do 39 stepeni

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslijepodneva. U planinskim predjelima na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 13 do 25 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 28 do 39 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umjeren vjetar, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 25 stepeni, a najviša dnevna dostizaće 38 stepeni.