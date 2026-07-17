Nakon evakuacije, svi su sprovedeni na sigurno.

Izvor: Gorska služba spašavanja

Akcija spašavanja na području Durmitora uspješno je završena, saopštili su iz Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore.

“Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore uspješno su pronašli i bezbjedno evakuisali pet državljana Izraela koji su se tokom noći izgubili na lokalitetu Savin kuk, nakon što je poziv za pomoć upućen putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a”, naveli su u objavi na Fejsbuku.

Evakuisani su A. L. (1984), A. L. (1976), M. L. (2007), E. L. (2009), L. L. (2014).

Nakon evakuacije, svi su sprovedeni na sigurno.

“Apelujemo na sve planinare da prije odlaska u planinu dobro isplaniraju rutu, prate vremensku prognozu i nose odgovarajuću opremu. Odgovornim ponašanjem čuvate svoju bezbjednost i pomažete da planina ostane mjesto sigurnog uživanja”, zaključuju iz GSS.