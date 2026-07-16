Kako navode, ističu da je upis objekta u Katastar jedan od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije.

Izvor: PG biro

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada pozvao je vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nijesu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta.

Kako navode, ističu da je upis objekta u Katastar jedan od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije.

Za sve dodatne informacije građani mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: [email protected] ili u dolaskom u prostorije Sekretarijata, utorkom i četvrtkom, u periodu od osam do 11 i od 12 do 15 sati.

Informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti, kao i o postupku legalizacije, nalaze se na adresi.