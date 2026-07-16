Nova trasa trebalo bi da unaprijedi bezbjednost pješaka i biciklista, ali i da doprinese turističkom razvoju i boljem urbanom uređenju Kolašina

Izvor: MONDO

Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Kolašinu, čija je procijenjena vrijednost 3,24 miliona eura bez PDV-a.

Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata u toj opštini, kojim je planirana izgradnja staze dužine oko 2,1 kilometar. Nova trasa trebalo bi da unaprijedi bezbjednost pješaka i biciklista, ali i da doprinese turističkom razvoju i boljem urbanom uređenju Kolašina, prenose Vijesti.

Projektom je predviđena izgradnja savremene pješačko-biciklističke saobraćajnice sa pratećim sadržajima, među kojima su mostovi preko rijeke Svinjače i potoka Pažanj, platforme, obaloutvrde, zaštitne ograde, urbani mobilijar, parking prostori za bicikle, klupe, kante za otpatke, kao i detaljno pejzažno uređenje.

Posebna pažnja biće posvećena zelenim površinama, uz sadnju većeg broja stabala, žbunja, ukrasnih trava i drugih biljnih vrsta. Na taj način nova promenada trebalo bi da dobije dodatnu ekološku i vizuelnu vrijednost. Radovi obuhvataju i uređenje travnjaka, zaštitu riječnih obala, kao i izgradnju neophodne infrastrukture za funkcionisanje cijelog prostora.

Glavni projekat izradila je kompanija „Studio Synthesis“ iz Podgorice, dok je reviziju tehničke dokumentacije sprovela kompanija „All-ing“ iz Kotora.

Prema ranijim najavama iz Opštine Kolašin, realizacijom ovog projekta grad bi trebalo da dobije novu modernu rekreativnu zonu namijenjenu građanima i posjetiocima, pišu Vijesti.

Nova pješačko-biciklistička staza predstavljaće nastavak postojećeg šetališta uz Taru, izgrađenog u okviru Poziva za male infrastrukturne projekte iz 2011. godine. Taj projekat je najvećim dijelom finansiran grantom Evropske unije u iznosu od 300.000 eura, uz podršku Vlade Crne Gore preko tadašnje Direkcije javnih radova i Opštine Kolašin.