Iz Ministarstva pojašnjavaju da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice zasnovane na savremenim principima dobre kliničke prakse, kojima se utvrđuju standardi postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja nastavlja sa sprovođenjem reformskih aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, kroz uvođenje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procedura u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno je iz tog resora.

Kako navode, Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite na posljednjoj sjednici usvojila je još 151 novi protokol, čime je napravljen dodatni korak ka unapređenju kvaliteta, bezbjednosti i ujednačenosti pružanja zdravstvenih usluga, prenosi CdM.

“Od ukupnog broja usvojenih protokola, 104 je pripremio Klinički centar Crne Gore, a obuhvataju oblasti zdravstvene njege i sestrinstva, laboratorijske dijagnostike i radiologije. Dodatnih 47 protokola izradio je Dom zdravlja Glavnog grada, obuhvatajući porodičnu medicinu, patronažnu službu, pedijatriju i radiologiju”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da usvojeni protokoli predstavljaju stručne smjernice zasnovane na savremenim principima dobre kliničke prakse, kojima se utvrđuju standardi postupanja u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika.

“Njihova primjena doprinosi većoj ujednačenosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvaliteta usluga i dodatnom jačanju bezbjednosti pacijenata, uz cilj da svaki građanin dobije pouzdanu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, nezavisno od zdravstvene ustanove u kojoj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu”, poručuju iz Ministarstva.

Poseban značaj, kako ističu, imaju protokoli koji se odnose na porodičnu medicinu i patronažnu djelatnost, jer dodatno jačaju ulogu primarne zdravstvene zaštite i unapređuju preventivni rad sa građanima, piše CdM.

“Istovremeno, protokoli iz laboratorijske dijagnostike, radiologije, zdravstvene njege i sestrinstva doprinose većoj pouzdanosti dijagnostičkih procedura, unapređenju bezbjednosti pacijenata i efikasnijoj organizaciji rada zdravstvenih ustanova”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva dodaju da usvajanje novih protokola predstavlja nastavak realizacije Nacionalne strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti pacijenata za period 2025–2028. godine, sa ciljem da standardizacija stručnih procedura postane sastavni dio svakodnevne prakse na svim nivoima zdravstvene zaštite.

“Do danas je u zdravstvenom sistemu Crne Gore usvojeno nekoliko stotina protokola koji predstavljaju jedan od ključnih temelja savremenog upravljanja kvalitetom, unapređenja bezbjednosti pacijenata i kontinuiranog razvoja zdravstvenog sistema, u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim evropskim praksama. Ministarstvo zdravlja nastaviće da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu, jer su kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednost pacijenata trajne vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju, prenosi CdM.